Chập điện khiến 14 người chết cháy trong quán karaoke ở Bình Dương

"Vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương khiến ít nhất 14 người tử vong, được xác định bắt nguồn từ nguyên nhân chập điện", theo báo cáo của cơ quan chức năng.

Đây là nhận định ban đầu được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương báo cáo UBND tỉnh, liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú trên địa bàn phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, thường trú phường An Phú) làm chủ cơ sở, được thiết kế với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, gồm 3 tầng (một trệt, hai lầu và một sân thượng). Quán có 29 phòng hát karaoke.

Lực lượng PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tiếp cận vụ cháy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cơ sở hoạt động từ năm 2016 đến nay và có đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh, đủ điều kiện về an ninh, trật tự, chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, giấy phép kinh doanh karaoke, biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vào các năm 2019, 2021, 2022.

Theo ghi nhận của Zing tại hiện trường chiều 7/9, cơn mưa nặng hạt khiến công tác tiếp cận, tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mắc kẹt tại quán karaoke An Phú càng thêm khó khăn.

Lực lượng chức năng đã thử nhiều cách để tiếp cận sâu vào hiện trường như dùng xe thang, đục tường, tiếp cận trực tiếp từ tầng 1... Các phương án tiếp cận, dập lửa được họp bàn và cập nhật liên tục ngay tại hiện trường.

Các cảnh sát cứu hỏa từ sáng cùng ngày đã nỗ lực đập tường, tìm cách mang bình oxy vào bên trong nhưng gặp không ít trở ngại do tính chất phức tạp của vụ cháy. Đến 15h, lực lượng PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường để chi viện, hỗ trợ tiếp cận vụ hỏa hoạn.

Trong khi đó, ngoài cổng Bệnh viện Đa khoa Thuận An - nơi các nạn nhân vụ cháy được đưa vào, hàng chục người thân của các nạn nhân thất thần đứng dưới cơn mưa tầm tã. Họ đang chờ để nhận dạng thân nhân và đưa về an táng.

Đầu giờ chiều 7/9, thêm một thi thể vừa được tìm thấy trong quán karaoke và một người không qua khỏi sau khi đưa vào viện cấp cứu, nâng số nạn nhân tử vong lên ít nhất 14 người.

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, khoảng 20h15 ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế nhưng khói vẫn âm ỉ bốc cao đến ngày 7/9.