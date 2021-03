‘Chaos Walking’ - bộ phim nhạt nhòa của Tom Holland

“Chaos Walking” là phim điện ảnh tiếp theo của Tom Holland ra rạp kể từ “Spider-Man: Far From Home”.

Thể loại: Phiêu lưu, giả tưởng

Đạo diễn: Doug Liman

Diễn viên: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen

Đánh giá: 6/10

Chaos Walking có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ ăn khách.

Sau Spider-Man: Far From Home (2019), Tom Holland đã góp mặt trong một số dự án điện ảnh cũng như lồng tiếng cho phim hoạt hình. Trong số này, The Devil All the Time (2020) và Cherry (2011) đánh dấu sự thay đổi của nam diễn viên khi rũ bỏ hình ảnh non trẻ của Peter Parker/Spider-Man để hóa thân thành các nhân vật đen tối, phức tạp hơn.

Với Chaos Walking, Holland thủ vai Todd Hewitt - thiếu niên được sinh ra trên một hành tinh cách Trái Đất hàng thập kỷ chu du trong vũ trụ. Vai diễn là kiểu nhân vật quen thuộc của nam diễn viên, gắn liền với các từ khóa mới lớn, quả cảm, ngượng ngùng trước bạn khác giới…

Thế giới của Adam

Nội dung Chaos Walking xây dựng dựa trên nội dung bộ tiểu thuyết cho tuổi mới lớn cùng tên của tác giả Patrick Ness. Todd Hewitt lớn lên trong một cộng đồng tái định cư bên ngoài Trái Đất tên Prentisstown.

Giống như cha, và tất cả đàn ông Prentisstown, đầu óc Todd như một cuốn sách mở toang. Mọi suy nghĩ của cậu đều được phát ra thành âm thanh hay ảo ảnh - hiện tượng được gọi là Noise.

Viola là cô gái đầu tiên Todd gặp từ khi lọt lòng.

Todd trưởng thành với niềm tin cộng đồng Prentisstown là những cá thể loài người cuối cùng. Cộng đồng không thể gia tăng dân số sau khi toàn bộ phụ nữ bị loài bản địa sát hại. Cuộc sống êm đềm của Todd và cha đã bị đảo lộn hoàn toàn sau khi Viola (Daisy Ridley) xuất hiện.

Viola là thành viên của đoàn di cư từ Trái Đất, đang cùng đồng đội tiền trạm các hành tinh mới. Con tàu gặp nạn khi vào bầu khí quyển hành tinh của Todd Hewitt. Viola là người duy nhất sống sót. Trong Chaos Walking, cô tựa nàng Eva rơi vào một thế giới toàn Adam.

Sự xuất hiện của Viola không chỉ đánh động Todd, nó còn khiến cả cộng đồng Prentisstown xáo động. Thị trưởng Prentiss (Mads Mikkelsen) đưa Viola về trung tâm thị trấn để tra hỏi, trong khi nhà truyền giáo Aaron (David Ayelowo) lại nhăm nhe đưa cô lên giàn thiêu. Sau một tai nạn bất ngờ, Viola trốn thoát, mở màn cho cuộc truy đuổi trải dài suốt tác phẩm.

Dàn diễn viên nổi tiếng nhưng thiếu đột phá

Chaos Walking quy tụ dàn diễn viên quen thuộc với khán giả gồm Tom Holland, Daisy Ridley và Mads Mikkelsen trong ba vai chính Todd Hewitt, Viola Eade và Prentiss. Trên phim, cả ba diễn viên đều làm tròn nhiệm vụ. Nhân vật họ thủ vai bộc lộ tính cách rõ ràng thông qua lời nói, cử chỉ và hành động.

Tom Holland thủ vai Todd Hewitt theo cái cách đã thành công với vai Peter Parker của vũ trụ Marvel. Anh cho khán giả thấy một thằng nhóc Todd cộc cằn, u ám vì thiếu thốn tình thương, bị người đời khinh rẻ đối lập với sự quả cảm, lòng nhân hậu và cả nam tính được thử thách qua gian khó. Nét duyên của nhân vật nằm ở sự mộng mơ, vụng về của mọi thằng nhóc tuổi mới lớn khi đứng trước bạn khác giới.

Mad Mikkelsen tiếp tục xuất hiện với kiểu vai phản diện nham hiểm quen thuộc.

Là người đặt mốc khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện, Viola Eade của Daisy Ridley cũng mang hình bóng “cô gái được chọn” của nhân vật Rey trong loạt Star Wars. Tuy nhiên, xuyên suốt Chaos Walking, Viola vẫn chưa thể hiện được tầm quan trọng với cốt truyện mà mới dừng lại ở vai trò người bạn đồng hành thú vị của nam chính.

Nói cách khác, bộ phim càng đi sâu khai thác những bí mật xoay quanh cuộc đời Todd, thì vai trò của Viola lại càng mờ nhạt. Dù đến từ nơi có nền khoa học và công nghệ vượt trội, cô thiếu đi sự nhạy bén và linh hoạt trong cách xử lý tình huống. Phần lớn thời lượng, Viola đều phải nhờ tới sự bao bọc của những người xung quanh để thoát nạn.

Mads Mikkelsen không còn xa lạ với Hollywood, nhưng nam diễn viên vẫn thiếu một vai diễn lương thiện trong phim bom tấn Mỹ. Hai vai diễn được khán giả đại chúng biết đến của Mikkelsen là giáo sư với sở khẩu vị thịt người Hannibal Lecter trong series truyền hình Hannibal và phản diện Kaecilius trong Doctor Strange (2016).

Trong Chaos Walking, vai Prentiss anh hóa thân cũng chẳng tốt đẹp. Thị trưởng Prentiss là kiểu nhân vật không mới so với dòng phim và tác phẩm giả tưởng dành cho tuổi mới lớn, vốn chuộng xây dựng nhân vật chính trong mối quan hệ đối đầu với những người vận hành xã hội cũ.

Prentiss không đủ sức khiến diễn xuất của Mikkelsen đi vào lối mòn, nhưng nó cho thấy sự cũ kỹ trong cách Hollywood tuyển diễn viên.

Sự thiếu vắng thông điệp trung tâm

Kịch bản Chaos Walking đã thay đổi đáng kể so với nội dung bộ tiểu thuyết. Điều chỉnh bắt đầu từ việc cộng cho nhân vật Todd của Holland ít nhất 5 tuổi so với con số 12 khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên bắt đầu. Tiếp đến, phim cũng lược bỏ một vài tình tiết song song với việc thêm thắt hàng loạt sự kiện mới.

Trên màn ảnh, cộng đồng Prentisstown là một biểu hiện của nam tính độc hại. Đó là thế giới không còn chỗ cho phụ nữ. Mọi thứ vận hành theo quan hệ cạnh tranh mạnh được yếu thua, hiếu chiến. Vạn sự đều tuân theo theo ý chí của một con đầu đàn/lãnh đạo duy nhất - Prentiss. Ngài thị trưởng là người có Noise mạnh nhất cũng như khả năng tẩy não cánh đàn ông bằng suy nghĩ.

Phim thường xuyên "bỏ quên" các nhân vật phụ.

Hành tinh mà Todd và đồng loại sinh sống là một nơi có hệ sinh thái tương đồng với Trái Đất. Tuy nhiên, nơi này cũng tồn tại một giống “người” bản địa được gọi bằng tên Spackle - cao lớn, đen đúa và quắt queo. Spackle sống thành bộ lạc ở vùng đầm nước, thiện chiến và được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của toàn bộ phụ nữ Prentisstown.

Dù sở hữu Noise và Spackle là hai chất liệu hết sức độc đáo, đội ngũ nhà làm phim Chaos Walking đã không phát huy được ưu thế. Trên phim, Prentiss là người duy nhất biết sử dụng Noise như một vũ khí. Năng lực này chỉ được ứng dụng thêm một lần nữa bởi bố của Todd.

Còn lại, nó đơn thuần chỉ là thứ phiền phức mà Todd chật vật kiểm soát, biến cậu trở thành thằng ngốc trước mặt Viola hết lần này đến lần khác. Với cánh đàn ông Prentisstown, Noise là thứ thừa thãi, khiến họ trông như một đám người say xỉn rượu vào lời ra.

Tiếp đến, dù được giới thiệu là vô cùng nguy hiểm, ta chỉ thấy duy nhất một con Spackle cụt tay xuất hiện trong cả bộ phim dài 109 phút. Đây tất nhiên cũng có thể là một chi tiết ăn rơ với chính sách hiếu chiến của Prentiss và bí mật được lật mở ở cuối phim.

Nhưng xét cho cùng, việc gạt bỏ loài Spackle cũng như mô tả nghèo nàn hệ sinh vật bản địa đã khiến hành tinh trong Chaos Walking trông không khác gì Trái Đất thứ hai. Nếu vô tình bỏ qua phần đầu phim, khán giả dễ dàng nhầm lẫn đây chính là Trái Đất hậu tận thế nơi thảm thực vật đã có đủ thời gian để hồi sinh.

Xã hội trong Prentisstown được xây dựng và vận hành cũng tồn tại nhiều lỗ hổng. Một trong số đó là việc họ có nhà truyền giáo, nhưng anh này không có tín đồ, không hành lễ, thậm chí không có cả nhà thờ. Vị thánh duy nhất họ thờ phụng là Prentiss và tôn giáo duy nhất những người này theo là nam quyền.

Trong nửa sau, Chaos Walking đã đưa khán giả khám phá thêm nhiều vùng đất bên ngoài Prentisstown. Thêm nhiều câu chuyện mới đã được kể. Nhưng giống như những những bài văn không bao giờ có kết luận, câu chuyện của họ, cũng như đoàn kỵ sĩ Prentisstown đã hoàn toàn bị bỏ quên ở cao trào cuối phim, tạo thành lỗ hổng hớn trong kịch bản.

Sau một hành trình dài vắt qua nhiều vùng đất, với không ít người đã ngã xuống và hàng loạt bí mật đen tối bị phơi bày, khán giả vẫn chưa hiểu thông điệp chính của Chaos Walking là gì. Bởi bản thân bộ phim thiếu đi một quan điểm.

Phim cũng thiếu sự va chạm giữa những luồng tư tưởng đối lập, dẫn đến việc thất bại trong việc làm bật lên một thông điệp chạm tới khán giả. Ngay cả mặt tiêu cực của nam quyền độc hại, yếu tố rõ ràng hơn cả trong phim, cũng được thể hiện một cách nửa vời.

Chaos Walking có kiểu nhân vật, câu chuyện và mâu thuẫn tiềm tàng để phát triển thành thương hiệu nhiều phần, tương tự Divergent, The Hunger Game hay nhiều loạt phim khác đã từng. Nhưng từ các xử lý mâu thuẫn trong phim, rất khó để dự đoán hướng đi tiếp theo của tác phẩm.

Tác phẩm giống như đang dừng ở vùng an toàn lưng chừng con dốc và nghe ngóng. Nếu phim thành công về doanh thu, các phần tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai. Nhưng vạn nhất nó chỉ hòa vốn hoặc thua lỗ, khán giả hoàn toàn có thế hài lòng với những gì Todd và Viola trải qua ở cuối phim.