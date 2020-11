Channing Tatum thường cạo trọc đầu mỗi khi đóng xong phim

Trên trang cá nhân, Channing Tatum cho biết anh luôn cạo trọc đầu mỗi khi hoàn thành một vai diễn. Đây được xem là nghi thức riêng để thoát vai của tài tử 40 tuổi.

Trên trang cá nhân, Channing Tatum chia sẻ hình ảnh mới nhất của anh. Nam diễn viên vừa cạo trọc đầu sau khi hoàn thành xong bộ phim mới có tên Dog.

Anh viết: "Không có bất cứ điều gì, ý tôi thực sự là không có điều gì tuyệt bằng khoảnh khắc kết thúc công việc khó khăn nhất cuộc đời mình. Và sau đó, tôi cạo sạch tóc, để thoát vai. Việc này có chút giống như nghi thức, giải phóng cho chính mình".

Nam diễn viên 40 tuổi cho biết việc cạo tóc khiến anh cảm thấy tự do, thoải mái hơn sau khi hoàn thành một vai diễn. "Tự do luôn là mục đích cao nhất của tôi, và giờ tôi tự do rồi. Tôi còn có rất nhiều tình yêu trong tim dành cho những người luôn theo sát hành trình của mình", tài tử The Vow viết.

Channing Tatum có nghi thức cạo trọc đầu sau khi hoàn thành vai diễn.

Channing Tatum sinh năm 1980, từng đứng đầu danh sách Những người đàn ông đương đại quyến rũ nhất thế giới của People vào năm 2012. Nam diễn viên nổi tiếng nhờ vẻ điển trai, vóc dáng cao ráo và thân hình rắn chắc, quyến rũ. Ở tuổi 40, sao phim Step Up vẫn giữ được vóc dáng như thời mới vào nghề.

Với vai diễn trong Step Up, Channing Tatum không chỉ nổi tiếng khắp toàn cầu mà còn nên duyên với bạn diễn Jenna Dewan. Hai người gặp nhau trên phim trường, hẹn hò 3 năm trước khi quyết định kết hôn. Tuy nhiên, chuyện tình đáng ngưỡng mộ tan vỡ sau 13 năm, để lại cho người hâm mộ nhiều nuối tiếc.

Sau khi ly hôn Jenna Dewan, Channing Tatum hẹn hò ca sĩ Jessie J. Hai người nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Hồi tháng 4, sao phim Kingsman: The Golden Circle tuyên bố hoàn toàn chấm dứt tình yêu với giọng ca Price Tag, toàn tâm lo cho con gái và sự nghiệp.

Ngoài vai trò diễn viên, anh thử sức làm phim, thành lập hai công ty 33 and Out Productions và Iron Horse Entertainment. Channing Tatum đã sản xuất bộ phim tài liệu đầu tay Earth Made of Glass. Tác phẩm này được công chiếu tại LHP Tribeca 2010 và giành giải Peabody vào năm 2012.