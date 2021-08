Channing Tatum lỗ 75.000 USD sau khi bán biệt thự

Nam ca sĩ chấp nhận lỗ 75.000 USD khi bán biệt thự chung với vợ cũ Jenna Dewan ở Beverly Hills, California, Mỹ.

Ngày 4/8, theo Page Six, Channing Tatum quyết bán nhanh chóng biệt thự 6 triệu USD - tài sản chung của anh và Jenna Dewan - sau khi ly hôn.

Sao phim Magic Mike lỗ 75.000 USD sau khi bán lại căn nhà với giá 5,925 triệu USD . Theo New York Post, căn nhà được bán thông qua chuyên gia môi giới bất động sản ở Sacramento. Hiện không rõ ai là chủ sở hữu căn biệt thự.

Channing Tatum lỗ 75.000 USD khi bán biệt thự.

Theo Realtor, căn nhà vừa bán của Channing Tatum được xây từ năm 1949. Biệt thự được lợp bằng gỗ tuyết tùng, rộng khoảng 450 m2, có ba tầng lầu, 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm, ban công lớn.

Channing Tatum và vợ mua nhà ở Beverly Hills từ năm 2015. Nếu tính lạm phát và giá nhà đất hiện hành, khoản lỗ của nam diễn viên có thể nhiều hơn.

Theo New York Post, khoản lỗ 75.000 USD không gây căng thẳng cho nam diễn viên. Lần gần nhất Forbes thống kê khối tài sản của Channing Tatum là 29 triệu USD . Số tiền trên không bao gồm các vai diễn gần đây trong The Lego Batman Movie, The Lego Movie 2: The Second Part và Kingsman: The Golden Circle.

Nam diễn viên tập trung nuôi con sau khi độc thân.

Channing Tatum và Jenna Dewan chung sống từ 2009-2019 và có một con gái chung. Sau ly hôn, hai người có nhiều tranh chấp pháp lý về tài sản.

Hiện tại, Channing Tatum sống cùng con gái tại căn nhà trị giá 5,6 triệu USD . Biệt thự nằm trong vùng yên tĩnh ở hẻm núi Mandeville của Brentwood.

Sau khi độc thân, tài tử Mỹ khẳng định mối quan tâm hàng đầu của anh là con gái 8 tuổi. "Con gái là người đẹp nhất trong mắt tôi và là lý do tôi tiếp tục cố gắng", nam ca sĩ trả lời People.