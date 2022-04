Channing Tatum hành xác để đóng phim cùng Sandra Bullock

Đạo diễn Aaron và Adam Nee tiết lộ chế độ tập luyện và ăn uống của Channing Tatum để chuẩn bị cho vai diễn trong “The Lost City”.

The Lost City là bộ phim tình cảm, hài kết hợp yếu tố hành động có sự góp mặt của Sandra Bullock, Channing Tatum và Daniel Radciffe trong các vai chính. Phát hành từ cuối tháng 3, phim nhận về phản hồi tích cực từ giới phê bình và đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Trong phim, Channing Tatum vào vai anh anh chàng người mẫu bìa sách người đẹp như tượng tạc, thừa nhiệt tình nhưng thiếu IQ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với MTV UK, hai đạo diễn Aaron và Adam Nee đã tiết lộ về quá trình tài tử chuẩn bị cho vai diễn.

“Cứ như chúng tôi đã ép anh ấy hành xác để có được thể hình đẹp nhất cho bộ phim vậy. Channing rất nghiêm túc với nhiệm vụ này. Cứ nhìn cái cách ngày nào anh ấy cũng mặt mũi buồn rười rượi bên suất ăn chỉ có cơm trắng và thịt gà cùng mấy hạt muối và chút bơ là rõ. Nhưng Channing bơi hơn 3 km mỗi ngày giữa đại dương để có thể sải bước trên bờ cát với cơ thể đẹp mê hồn”, hai nhà làm phim chia sẻ.

Dù ý tưởng kịch bản không mới, diễn xuất của hai ngôi sao, những màn tấu hài duyên dáng cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã giúp The Lost City ghi điểm với khán giả. Ảnh: Total Films.

Trên màn ảnh, Sandra Bullock, Channing Tatum đã có màn tung hứng ăn ý trong vai nữ văn sĩ chuyên viết truyện diễm tình đang sống lánh đời sau cái chết của chồng và anh chàng người mẫu chuyên chụp ảnh bìa cho sách của cô. Khác biệt trong xuất thân và cách sống đã thổi bùng mâu thuẫn giữa hai người trong nửa đầu phim. Nhưng trên chuyến hành trình điên rồ xuyên qua rừng rậm, cả hai dần dà đã tìm thấy tiếng nói chung.

Sau hai tuần phát hành, The Lost City đã thu 67 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Đây là thành tích khả quan so với mặt bằng chung của dòng phim tình cảm, hài. The Lost City hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé toàn cầu. Nhưng đây lại là con số đáng lo ngại so với mức đầu tư lên đến 74 triệu USD (theo Box Office Mojo) của tác phẩm.