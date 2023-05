Chánh án tòa tối cao Ukraine bị tạm giam vì tình nghi tham nhũng

Truyền thông Ukraine ngày 16/6 đưa tin Chánh án Tòa án Tối cao Ukraine Vsevolod Kniaziev đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ 3 triệu USD.

Chánh án Tòa án Tối cao Ukraine Vsevolod Kniaziev. Ảnh: New Voice of Ukraine.

Facebook của cơ quan báo chí Tòa án Tối cao Ukraine ngày 16/5 thông báo tòa sẽ triệu tập phiên họp bất thường do "các sự kiện liên quan đến ông Kniaziev".

Trong khi đó, hãng New Voice of Ukraine dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương cho biết Chánh án Tòa án Tối cao Vsevolod Kniaziev đã bị tạm giam do tình nghi nhận hối lộ 3 triệu USD .

Công tố viên của Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng Ukraine (SAPO) cho biết người đứng đầu Tòa Tối cao Ukraine bị tạm giam, song không nêu đích danh. Công tố này nói người này chưa được chính thức tống đạt về "thông báo tình nghi", Reuters đưa tin.

Hôm 15/5, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và SAPO thông báo họ đã "vạch trần vụ tham nhũng quy mô lớn", song không nêu cá nhân.

Serhiy Leshchenko, cố vấn tổng thống Ukraine, nói rằng NABU và SAPO đã có những tài liệu chỉ ra người đứng đầu tòa án tối cao nhận hối lộ 3 triệu USD . 2 cơ quan này đã đăng ảnh xấp tiền giấy được xếp trên chiếc ghế dài.

Ông Kniaziev được bổ nhiệm làm chánh án tòa án tối cao vào tháng 10/2021. Trước đó, ông từng giữ chức thẩm phán và thư ký tòa án từ năm 2017. Hiện ông Kniaziev chưa bình luận về vụ việc.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định sẽ đấu tranh chống văn hóa hối lộ đang lan rộng trên cả nước, DW cho hay.