Chàng trung úy nên duyên nhờ nhận nhiệm vụ cấp hộ chiếu

Trong một lần sang làm nhiệm vụ cấp hộ chiếu, chàng trung úy công an Dương Văn Tiến đã "cảm nắng" cô gái Vũ Hải Anh. Sau nhiều lần gặp gỡ, đôi trẻ quyết định về chung một nhà.

Theo kế hoạch, đám cưới của Dương Văn Tiến (sinh năm 1996) và Vũ Hải Anh (sinh năm 1997) cùng quê Quảng Ninh sẽ diễn ra vào ngày 15/5. Hiện tại, đôi uyên ương đã làm lễ dạm ngõ và gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Chia sẻ về mối lương duyên “định mệnh", Tiến cho biết tháng 6/2020, được sự phân công của lãnh đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh, anh được cử đến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh để tiếp nhận thủ tục, cấp hộ chiếu cho công dân.

Sau 9 tháng gặp gỡ, đôi uyên ương chính thức về chung một nhà.

Tại đây, chàng trung úy công an đã gặp gỡ và có ấn tượng với nữ cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công.

“Lúc mới sang, mình khá bỡ ngỡ, đi dạo một vòng để chào hỏi mọi người ở trung tâm thì vào đến phòng làm việc của Hải Anh. Khi đó, dù lần đầu gặp gỡ, chúng mình đã ngồi nói chuyện, cảm thấy rất hợp và chia sẻ được nhiều điều với nhau. Cả hai trao đổi số điện thoại, về nhà có nhắn tin qua lại".

Thời gian sau đó, do làm việc cùng thành phố, Tiến thường xuyên tham gia đá bóng, giao lưu cùng cán bộ hành chính tỉnh. Qua những lần như vậy, đôi trẻ có cơ hội tiếp xúc, hiểu về nhau hơn.

Tiến tâm sự ấn tượng của anh về vợ tương lai là người tình cảm, luôn vui vẻ. Đặc biệt, mỗi lần trò chuyện với cô, anh luôn được truyền nguồn cảm xúc, năng lượng tích cực. Còn về phía Hải Anh, ông xã tương lai là người thật thà, tình cảm.

Do đặc thù nghề nghiệp, Tiến thường xuyên phải đi cửa khẩu công tác vài tuần đến vài tháng mới về. Trong một lần nói chuyện qua điện thoại, không kiềm chế được nỗi nhớ nhung, chàng trung úy công an đã ngỏ lời yêu và may mắn nhận được cái gật đầu của đối phương.

“Từ đó, chúng mình bắt đầu yêu xa qua điện thoại. Thế nhưng, chưa lúc nào bọn mình thấy cô đơn. Cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm, những câu hỏi han mỗi ngày. Mình muốn ăn món gì, Hải Anh lại tự tay chuẩn bị gửi lên đơn bị cho bạn trai”.

Tiến kể kỷ niệm đáng nhớ nhất là trong dịp Valentine đầu tiên, anh bị tai nạn xe trên đường đi đón bạn gái. Không muốn lỡ hẹn, dù trên người có xây xát nhẹ, quần áo lấm lem, Tiến vẫn kịp tổ chức buổi tối lãng mạn cho người yêu.

Yêu nhau được 9 tháng, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Chia sẻ về màn cầu hôn, chàng trai sinh năm 1996 kể: “Sau khi dành gần một tuần để chọn được chiếc nhẫn ưng ý, mình đã hẹn Hải Anh đến một quán cà phê để cầu hôn. Lúc đó, trong tiếng nhạc du dương, không gian lãng mạn, mình hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên khi được cô ấy đồng ý sánh đôi".

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Tiến và Hải Anh đã cảm thấy rất hợp nhau.

Sau đó, gia đình anh lên dạm ngõ rồi bàn chuyện cưới xin với gia đình nhà gái.

Từ gặp mặt đến khi hẹn hò, yêu đương rồi chuẩn bị đám cưới diễn ra khá nhanh nhưng Tiến luôn cảm thấy đó là bởi chữ duyên. Anh và vợ đều thấy đối phương là định mệnh của cuộc đời mình.

“Chúng mình có một tình yêu lãng mạn. Cả hai vừa gặp nhau là thấy mình đã tìm đúng người. Nếu không nhờ lần sang làm hộ chiếu đó, bọn mình sẽ không có duyên gặp gỡ".