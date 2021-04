Chàng trai Việt sáng tạo ra phần mềm AI để viết nhạc

Nguyễn Hoàng Bảo Đại - thí sinh Sing My Song mùa 2 - đã sáng tạo ra phần mềm AI hỗ trợ nhạc sĩ viết nhạc. Anh là người Việt Nam thứ 3 được vinh danh là Google Developer Expert.

Nguyễn Hoàng Bảo Đại là thí sinh Sing My Song mùa 2. Anh vừa sáng tạo ra phần mềm AI hỗ trợ nhạc sĩ sáng tác nhạc. Phần mềm của chàng trai sinh năm 1994 sáng tác được khoảng 10 giai điệu trong một giây, giúp giảm tải công việc của các nhạc sĩ.

"Bảo Đại là nhạc sĩ trẻ. Anh đã áp dụng các kỹ thuật máy học để nâng cao, phát triển các tác phẩm âm nhạc. Ngoài công việc sáng tác, anh còn là nhà khoa học chuyên nghiên cứu AI trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural language processing) và Thị giác máy tính (Computer Vision)", thông tin về kỹ sư, nhạc sĩ người Việt được đưa ra trong thông báo của Google.

Người Việt thứ 3 được Google vinh danh

Công trình AI sáng tác nhạc được Bảo Đại đưa vào nghiên cứu từ năm 2019. Sau khi công bố, phần mềm của anh đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ trong nước và quốc tế. Nhờ sáng tạo trên, Bảo Đại được Google vinh danh là Google Developer Expert hồi tháng 3.

Chia sẻ về lý do tạo ra phần mềm AI hỗ trợ sáng tác nhạc, Bảo Đại cho biết anh từng sáng tác theo cách truyền thống, nhưng sáng hôm sau lại cảm thấy không ưng ý nên phải bỏ đi và viết nhạc lại từ đầu. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định áp dụng chuyên ngành chính là kỹ sư AI để sáng tạo ra công cụ hỗ trợ người sáng tác.

Nguyễn Hoàng Bảo Đại được Google vinh danh là Google Developer Expert.

Chia sẻ với Zing, Bảo Đại có thể yêu cầu phần mềm sáng tác đoạn nhạc dài từ 10 giây tới 5 phút. Mô hình AI do anh sáng tạo ra có thể nhận vào một đoạn nhạc mẫu khoảng 3-5 nốt do con người sáng tác, và tự tạo ra bản nhạc hoàn chỉnh từ cơ sở đầu vào trên.

"AI do tôi sáng tạo có thể viết được từ 8-10 bài/giây tùy theo thông số tôi lựa chọn. Với sản phẩm đầu ra, tôi giữ lại bản mình thích, bản nhạc không thích thì loại bỏ", Bảo Đại chia sẻ.

Tuy nhiên, trả lời Zing, Bảo Đại cho biết công nghệ trên chỉ mới đạt hiệu suất 70-80% so với kỳ vọng của anh và không thể thay thế hoàn toàn con người.

Anh nói thêm: "AI vẫn còn nhiều hạn chế, vì nó chỉ có thể viết ra nhạc theo những dữ liệu đã được cung cấp. Tới nay, tôi mới chỉ cho AI học giai điệu pop Việt, nên AI chưa viết được loại nhạc khác, như bolero chẳng hạn. Trong tương lai, tôi sẽ cho AI học thêm dữ liệu về các loại nhạc khác, hoặc có thể xây dựng và phát triển thêm mô hình như đưa cho AI đầu vào là ca từ, AI sẽ cung cấp đầu ra là giai điệu dựa trên đoạn lời, hoặc ngược lại. Đó là bài toán của riêng tôi".

Chàng trai sinh năm 1994 thừa nhận AI do anh sáng tạo có thể gây ảnh hưởng tới nhạc sĩ. "Đây chính là mặt trái của việc xây dựng AI. Hiện tại, công nghệ đã ảnh hưởng tới chính tôi rồi. Tôi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần để AI viết nhạc, sau đó thực hiện các công đoạn khác như mix, master, marketing...", Bảo Đại chia sẻ.

"AI làm tôi lười đi, và có thể cũng sẽ khiến nhạc sĩ khác lười theo. Nhưng may mắn là hiện tại chỉ mình tôi dùng AI này, nên vẫn chỉ đang ảnh hưởng mình tôi", chàng trai 27 tuổi dí dỏm nói.

Google Developer Expert (GDE) là chương trình tìm kiếm tài năng toàn cầu, nhằm vinh danh các kỹ sư trẻ có đóng góp tích cực cho giới công nghệ. Người được vinh danh GDE không phải nhân viên Google và phải trải qua quá trình xét duyệt hồ sơ chặt chẽ. Bảo Đại là người thứ 3 ở Việt Nam nhận được danh hiệu trên.

Để được Google xét duyệt hồ sơ, người tham gia ứng tuyển phải đạt đủ các tiêu chuẩn và được coi là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật họ theo đuổi (được tính dựa trên số chương trình làm thuyết trình chia sẻ kiến thức, lượng người từng tiếp thu kiến thức từ ứng viên...). Ngoài ra, ứng viên phải được một nhân sự của Google hoặc một GDE khác viết thư giới thiệu. Bảo Đại cho rằng đây là rào cản khiến nhiều bạn trẻ tài năng người Việt chưa được công nhận.

"Hiện tại, tôi đã là một GDE rồi, các bạn tự tin về kỹ năng, kiến thức của mình có thể liên lạc với tôi, tôi có thể giúp các bạn giới thiệu".

Bảo Đại thừa nhận bản thân lười hơn vì sử dụng AI khi sáng tác nhạc.

Luyện piano từ năm 12 tuổi, học nhạc Đức Trí

Nguyễn Hoàng Bảo Đại không phải "tay mơ" trong âm nhạc. Anh học piano từ năm 12 tuổi và bắt đầu sáng tác từ khi còn học phổ thông.

Theo chàng trai 27 tuổi, ban đầu, anh chỉ học piano theo yêu cầu của gia đình. Sau một thời gian, anh phát hiện ra tình yêu của bản thân với âm nhạc và xin gia đình thi vào Nhạc viện.

Tuy nhiên, cha anh và giáo viên phản đối việc theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Bảo Đại quyết định đăng ký dự thi ngành Công nghệ thông tin của ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQG TP.HCM. Song song với việc học ở trường, Bảo Đại đăng ký học nhạc tại trường của nhạc sĩ Đức Trí.

Năm 2018, Nguyễn Hoàng Bảo Đại dự thi Sing My Song mùa 2 với ca khúc Dân IT. Tuy nhiên, tới vòng ghi hình, anh xin rút khỏi chương trình. Chia sẻ về lý do rút lui, nhạc sĩ 27 tuổi cho biết một số điều khoản hợp đồng xung đột với công việc của anh, nên quyết định dừng cuộc chơi.

Một năm sau đó, kỹ sư phần mềm ra mắt MV Dân IT mang âm hưởng vui nhộn, được lấy cảm hứng từ công việc hàng ngày của tác giả. Anh nói: "MV chỉ dài 3 phút nhưng tôi phải ghi hình suốt một tháng. Việc quay MV kéo dài lâu vì tôi phải tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính. Có một số cảnh quay cần ghi hình vào buổi sáng, tôi phải xin phép công ty nghỉ, đồng thời hứa tập trung 100% sức lực vào công việc sau khi hoàn thành dự án âm nhạc này".

Ca khúc còn có sự hỗ trợ của quán quân Sing My Song mùa 1 Cao Bá Hưng. "Tôi và Cao Bá Hưng cùng là học sinh của thầy Đức Trí, nhưng học khác khóa. Tôi là người chủ động liên lạc với Hưng đề nghị hợp tác. Sau khi biết cả hai cùng chung thầy, chúng tôi nhanh chóng thân thiết và duy trì tình bạn tới tận giờ", Bảo Đại cho biết.

Cao Bá Hưng hỗ trợ sản xuất ca khúc đầu tay có tên Dân IT của kỹ sư 27 tuổi.

Trong buổi ra mắt MV vào năm 2019, Cao Bá Hưng cho biết anh hứng thú với Dân IT ngay từ khi nghe demo và quyết định hỗ trợ quá trinh sản xuất ca khúc miễn phí, không nhận thù lao.

Thời điểm ra mắt MV, Bảo Đại cũng cho biết anh rất yêu âm nhạc và sẽ cố gắng duy trì song song cả hai công việc sáng tác, kỹ sư phần mềm. Hiện, chàng trai người Việt đang làm AI Research Scientist cho một công ty công nghệ của Singapore. Anh đã làm việc tại đây 4 năm, kể từ khi tốt nghiệp đại học.

"Gần đây, tôi vẫn duy trì viết nhạc và đang chuẩn bị cho vài dự án cá nhân. Có thể sắp tới tôi liên hệ với một số nghệ sĩ để đề nghị hợp tác, nhằm giới thiệu tới khán giả các bản nhạc do AI viết ra", nhạc sĩ kiêm kỹ sư AI 27 tuổi tiết lộ.