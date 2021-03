Chàng trai Việt hợp tác với Vogue, Harper's Bazaar ở Mỹ

Từng muốn bỏ hết về Việt Nam vì gặp khó khăn, Minh Đức vẫn kiên trì với đam mê để rồi đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, từng bước giới thiệu văn hóa Việt Nam ra quốc tế.

Năm 2013, 23 tuổi, Nguyễn Trần Minh Đức khăn gói đến Texas, Mỹ. Không mối quan hệ trong công việc, Đức chỉ có tiếng Anh cơ bản, chút vốn liếng kinh nghiệm làm việc trong ngành truyền thông, thời trang tích lũy được khi ở Việt Nam.

Sau 8 năm vật lộn ở xứ cờ hoa, chàng trai sinh năm 1990 phần nào cảm thấy tự hào về bản thân khi đạt được một số thành tựu nhất định, nổi bật là hợp tác với nhiều tên tuổi như Vogue, Harper’s Bazaar, sự kiện New York Fashion Week…

“Ngoài tập trung sự nghiệp, mình luôn mong có thể góp phần quảng bá văn hóa, câu chuyện, con người Việt Nam ra quốc tế”, Đức tâm sự với Zing từ Mỹ trong buổi trò chuyện lúc đêm muộn vì lệch múi giờ.

Từng muốn bỏ hết về Việt Nam

Tốt nghiệp ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện (multimedia design), Minh Đức từng làm việc cho HTV3, một công ty khởi nghiệp về mạng xã hội và một thương hiệu thời trang thiết kế.

Đặt mục tiêu thử thách và phát triển bản thân hơn, Đức sang Mỹ học tiếp khi công việc đang trên đà thăng tiến.

Nguyễn Trần Minh Đức sang Mỹ năm 23 tuổi, khi đang có công việc ổn định tại Việt Nam.

“Sống cùng người thân khoảng một tháng, mình ra ở riêng gần trường. Hồi đó, mình vừa học thêm, vừa đi làm cho một nhà hàng Việt Nam ở Texas và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty, nhãn hàng”.

Sau vài tháng, Đức nhận được lời mời đầu tiên: làm thiết kế đồ họa part-time và chụp ảnh sự kiện cho công ty Muller Enterntainment. Cứ như vậy, chàng trai Sài Gòn dần làm quen với nhịp sống trên đất Mỹ.

Tháng 5/2014, Đức chuyển sang New York - “miền đất hứa” trong lòng, nơi anh dành sự yêu mến qua những bộ phim như Devil Wears Prada, Sex and the City, Friends.

Chàng trai sinh năm 1990 làm thêm nhiều nghề để có tiền trang trải trước khi có cơ hội làm đúng chuyên ngành.

“Mục tiêu của mình ở Mỹ là được làm các công việc trong lĩnh vực yêu thích về thời trang, điện ảnh, nên luôn muốn đi đến Los Angeles hoặc New York. Cuối cùng, với vài nghìn USD trong túi, mình đánh liều đến ‘thành phố không bao giờ ngủ’ này để tìm cơ hội”, Đức kể.

Qua một người bạn cũ, Đức tìm được một căn phòng tầng hầm ở New Jersey, gần New York, với giá thuê 400 USD /tháng. Vừa đến, chàng trai Việt rải CV khắp nơi, cứ chỗ nào gọi phỏng vấn là bắt xe buýt từ New Jersey đến New York rồi quay về.

Ròng rã 5 tháng trước khi có được công việc đúng chuyên ngành và đam mê, Minh Đức từng làm ở quán ăn, tiệm nail để có tiền trụ lại đất khách.

“5 tháng trời đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với mình. Vừa đến New Jersey được 2 tháng, mình nghe tin bà mất. Lúc đó, vừa khủng hoảng vì cực quá, vừa buồn, về Việt Nam lo liệu cho bà xong mình cũng có ý định bỏ tất cả, không quay lại Mỹ nữa”.

Khi đó, nhiều bạn bè cũng khuyên Đức điều tương tự, dù sao ở Mỹ cũng chưa tìm được nơi ổn định, công việc làm thêm vất vả, nơi ở tồi tàn. Tại Việt Nam, Đức dư sức kiếm được việc khá với kinh nghiệm có sẵn.

Tuy nhiên, tự nhận là người cứng đầu và "đã đến tận New York, gần chạm được ước mơ mà bỏ ngang thì không đáng", chàng trai sinh năm 1990 tiếp tục hành trình.

Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với Đức khi các cơ hội tìm đến, trong đó có vị trí giám đốc nghệ thuật (art director) cho tạp chí Resident ở New York.

Đến năm 2016, Minh Đức đầu quân về Nickelodeon - kênh truyền hình dành cho thiếu nhi lớn nhất nước Mỹ, thuộc tập đoàn truyền thông Viacom - với vị trí Motion Graphic Designer và gắn bó đến nay.

Quảng bá văn hóa Việt Nam

8 năm ở Mỹ là quãng thời gian không quá dài, song đủ để chàng trai Việt Nam ngày càng trưởng thành, gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp.

Ngoài công việc chính ở Nickelodeon, Minh Đức tham gia thực hiện chương trình Kids’ Choice Award hàng năm, từng có 2 triển lãm ảnh ở New York, xuất hiện với vai trò nhiếp ảnh gia trong chương trình truyền hình The Real Housewives of New York.

Bên cạnh đó, anh hợp tác với các tờ Vogue, Glamour, GQ, Harper’s Bazaar hay chụp cho một số nhãn hàng như Marc Bouwer, Carmen Marc Valvo, H&M đến sự kiện New York Fashion Week, Louis Vuitton Cruise 2020.

Minh Đức hợp tác với nhiều thương hiệu, tạp chí danh tiếng tại Mỹ.

“Công việc này luôn đòi hỏi mình phải làm, luyện tập thật nhiều để rèn kỹ năng và lấy kinh nghiệm. Quan trọng là không ngừng tiếp cận thông tin, kiến thức mới để không bị ‘lỗi thời’ và bắt kịp sự phát triển cực nhanh của thế giới hiện tại. Ngoài ra, những người như mình phải học cách cân bằng được giữa sáng tạo theo xu hướng và sáng tạo cá nhân để không bị đại trà, giữ được cái chất riêng trong sản phẩm của mình”, anh chia sẻ.

Tháng 9/2019, Minh Đức nhập quốc tịch Mỹ, lấy tên tiếng Anh là Duke Winn.

Trong lòng chàng trai sinh năm 1990, ngoài đam mê sự nghiệp, một trong những niềm mong mỏi nhất là giới thiệu được con người, câu chuyện, văn hóa Việt Nam đến thế giới.

Minh Đức hy vọng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tết Nguyên đán vừa qua, Đức thực hiện bộ phim tài liệu ngắn Một cái Tết ở New York về những câu chuyện của các bạn trẻ không thể về Việt Nam với gia đình, cùng nhau quây quần đón năm mới theo cách riêng.

Sau sản phẩm mở đầu này, anh ấp ủ thực hiện dự án lớn hơn là series tài liệu Vietnamese in New York (tạm dịch: Người Việt Nam ở New York - PV) và một chương trình thực tế.

Để hiện thực hóa ý tưởng đó, Đức sắp cùng 2 người bạn thành lập công ty MOT Production sản xuất dự án phim ở New York, đưa nhiều câu chuyện của người Việt ở thành phố này cũng như văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm tới người xem quốc tế.