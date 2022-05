Chàng trai vẽ Phú Yên, Đà Lạt theo phong cách anime

Được truyền cảm hứng từ các bộ phim hoạt hình Nhật Bản (anime), Quang Thịnh đã tái hiện một số địa danh ở Việt Nam theo phong cách này.

Gần đây, bộ ảnh "Beautiful Vietnam" của Nguyễn Quang Thịnh (Thịnh Syan), nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng nhờ kiểu vẽ anime độc đáo. Chàng trai 32 tuổi chia sẻ mình chưa bao giờ nghĩ những tấm ảnh này lại trở nên nổi tiếng đến thế.

Làm mới dáng hình Việt Nam

Anime là một trong những thể loại phim được giới trẻ Việt yêu thích nhất. Nét vẽ đặc trưng của các họa sĩ xứ anh đào từ lâu đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều người Việt.

Quang Thịnh là một phần của nền văn hóa ấy. Anh cho biết mình từng làm nghề vẽ phối cảnh anime cho một công ty ở TP.HCM trong 9 năm. Tuy nhiên, hiện anh đã về Nghệ An sinh sống và tìm công việc mới.

Tháp Nghinh Phong ở Phú Yên được lấy cảm hứng từ Gành Đá Đĩa. Khung cảnh bình minh trông có phần tráng lệ với mây trời và mặt trời đang mọc lên giữa 2 tòa tháp.

"Anime là một trong những đặc trưng văn hoá của người Nhật và ngày càng được yêu thích trên toàn thế giới. Họ dùng nét văn hoá này để quảng bá cảnh đẹp đất nước như hình ảnh núi Phú Sĩ hay những công trình biểu tượng, chùa chiền, khu phố", Quang Thịnh nói.

Cựu họa sĩ anime chia sẻ mình đã vẽ khá nhiều cảnh tại Nhật Bản. Qua thời gian, anh nhận thấy Việt Nam cũng đẹp không thua kém gì. Nhiều công trình, điểm du lịch trong nước hấp dẫn nhưng lại chưa được quảng bá mạnh mẽ tới thế giới. Điều đó thôi thúc anh thực hiện bộ ảnh "Beautiful Vietnam" dưới nét vẽ anime.

Chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Lâm Đồng khá tương đồng với kiến trúc xuất hiện trong các bộ anime.

Việt Nam có 63 tỉnh thành và chàng trai 32 tuổi hy vọng tái hiện được những điểm nổi tiếng ở từng nơi thành tranh anime. Dù vậy, anh mới cho "ra lò" được 5 tác phẩm. Nhiều bức ảnh khác vẫn đang phải tạm gác lại do Quang Thịnh chưa có thời gian và đang tìm công việc mới.

Mơ ước vẽ hết Việt Nam

Chia sẻ với Zing, họa sĩ anime cho biết nhiều người nhìn qua bộ ảnh sẽ có cảm giác thân thuộc và liên tưởng đến bộ phim Your Name đình đám. Dù vậy, thực tế, nó được truyền cảm hứng từ Bubble do Wit Studio sản xuất. Quang Thịnh cũng là người đảm nhận việc phối cảnh cho bộ phim này.

"Tôi cũng thích Your Name. Nét vẽ phim đó thực sự đặc biệt. Tuy nhiên, nó không phải cảm hứng cho bộ ảnh của tôi", họa sĩ này đính chính.

Nhà thờ gỗ ở Kon Tum là một trong những bức vẽ kỳ công nhất của họa sĩ anime này.

Theo chàng trai 32 tuổi, mỗi tỉnh thành ở Việt Nam đều có những cảnh đẹp mang tính biểu tượng. Anh muốn vẽ lại cảnh nơi đó để hoàn thành bộ sưu tập cá nhân và chia sẻ cho bạn bè. Tiêu chí là chọn những nơi chỉ cần nhìn qua, người xem sẽ biết đó là chỗ nào.

Trong bộ ảnh, có một bức vẽ chùa Linh Quy Pháp Ấn (Bảo Lâm, Lâm Đồng) được Quang Thịnh hoàn thành từ 7 năm trước. Đây là bức ảnh vốn chỉ vẽ ra vì mục đích luyện tập.

Anh cho biết khi ý tưởng chính được hình thành, Linh Quy Pháp Ấn không phải lựa chọn ưu tiên để vẽ về Lâm Đồng. Vì thế, họa sĩ này đã sáng tác thêm bức ảnh về quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt, Lâm Đồng).

"Để vẽ một bức hình phối cảnh anime, có nhiều phương pháp lắm. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Với tôi, việc đầu tiên là chọn hình, phác thảo. Tiếp đó sẽ dựng hình, lên màu, lên không gian. Do tính chất công việc, tôi cần sự chính xác về kiến trúc nên thường ưu tiên phần dựng hình. Đây có lẽ cũng là công đoạn tốn thời gian nhất. Mỗi tấm như vậy thường mất 2 ngày trở lên", anh chia sẻ.

Quảng trường Lâm Viên với biểu tượng nụ hoa atiso nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt.

Quang Thịnh cho biết mình khá bất ngờ với độ "phủ sóng" của bộ ảnh. Dự định ban đầu của anh chỉ là chia sẻ trên trang cá nhân và 2 hội nhóm vẽ. Đến nay, sự quan tâm của cộng đồng mạng dành cho "đứa con tinh thần" của anh đã vượt ngoài suy nghĩ.

Họa sĩ cho biết trong thời gian tới, khi thời gian thoải mái hơn, anh sẽ hoàn thành 2 bức vẽ khác ở Huế và Hà Giang. Anh chia sẻ mình đã đi được hơn nửa tỉnh thành trên cả nước.

"Ấn tượng nhất với tôi chắc chắn là Hà Giang. Lần đầu đặt chân đến đây, tôi đã nổi da gà vì sự hùng vĩ của núi non. Phải mất cả tháng, tôi mới vơi đi nỗi nhớ về mảnh đất này", anh nói.