Chàng trai Trung Quốc giúp bạn gái giảm được 15 kg

Chiều theo sở thích ăn uống của bạn gái đến mức cân nặng cô chạm mốc 85 kg, chàng trai ở tỉnh Quảng Đông lại ở bên hỗ trợ người yêu trong quá trình giảm cân.

Bạn trai luôn ở bên giúp cô gái trong quá trình giảm cân.

Cô gái giấu tên sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đang gây chú ý khi chia sẻ quá trình từ tăng cân đến giảm cân của mình. Đặc biệt, cô luôn có người bạn trai ở bên trong suốt hành trình, theo South China Morning Post.

Theo đó, trong những video trước đây, cặp đôi thường cùng nhau đi ăn nhiều món như hamburger, gà, lẩu. Người bạn trai thường chiều chuộng, để cô ăn tùy theo ý thích.

Quá trình này cứ tiếp diễn đến một ngày cô gái nhận ra cân nặng của mình đã tăng chóng mặt, lên mức 85 kg và quyết định giảm cân.

Kể từ đó, bạn trai lại đóng vai trò là người giám sát, ủng hộ nỗ lực của bạn gái và hứa sẽ tặng phần thưởng cho cô khi đạt được mục tiêu. Anh thường xuyên làm cho cô nhiều món ăn lành mạnh, hỗ trợ giảm cân như salad với trứng, bắp cải luộc, ức gà, hoa quả.

Từ vỗ béo bạn gái, chàng trai lại đồng hành cùng cô giảm cân.

Chàng trai cũng luôn ở bên động viên khi người yêu tập thể dục, dù là boxing, chạy hay đi bộ đường dài.

"Tôi rất hạnh phúc khi có một người bạn trai đáng yêu như vậy. Anh ấy là động lực lớn nhất của tôi", cô gái chia sẻ.

Nhờ sự đồng hành của người yêu, cô gái hiện đã giảm được 15 kg. Giữ lời hứa, bạn trai đưa cô đi mua sắm nhiều trang phục yêu thích. Trong một clip, khi thử đồ, cô gái xúc động đến bật khóc.

"Có phải do em không thích mấy bộ đồ này không?", người bạn trai hỏi, cố gắng an ủi. Cô gái đáp rằng do quá vui mừng vì giờ không phải mặc những trang phục ngoại cỡ nữa.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện của cô gái Quảng Đông khiến hàng triệu người thích thú, ngưỡng mộ.

"Tôi ghen tỵ quá", một người bình luận.

Một người khác viết: Nếu tôi có một người bạn trai như cô ấy thì bây giờ tôi đã không nặng 65 kg rồi".