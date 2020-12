Chàng trai TP.HCM mượn đồ của cha đi thi street style

Ngày cuối cùng của The Best Street Style thuộc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 diễn ra với sự góp mặt của những tín đồ thời trang có cá tính mạnh mẽ. Các bạn trẻ phối đồ đa dạng phong cách, nhấn nhá qua cách dùng phụ kiện.

Khác với những ngày trước, mẫu nhí hướng đến trang phục đơn giản. Bé Nguyễn An Nhiên (bên trái) được mẹ gợi ý phối đồ. Cô bé vui vẻ tạo dáng cùng bạn bè.

Diện trang phục ton-sur-ton là công thức an toàn được dàn fashionista áp dụng. Bên cạnh đó, họa tiết houndstooth vẫn luôn được yêu thích qua nhiều năm.

Fashionisto Thuận Nguyễn trao giải nhất cho bạn trẻ mặc áo dài. Công thức phối phụ kiện an toàn với ngọc trai. Chi tiết kính mắt tạo điểm nhấn hiện đại.

Boots da, kính mắt bản to phối hợp hài hòa với trang phục. Bên cạnh đó, kiểu tóc khiến tạo hình thêm phần hoài cổ.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

