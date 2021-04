Chàng trai thắng đấu giá 7 bộ trang phục của BTS

Người may mắn mua được trang phục của nhóm BTS trong MV "Life Goes On" có sở thích sưu tập đồ các thần tượng từng mặc.

Theo Kpopnews1, chàng trai có tên Landon Annoni hiện được fan BTS cho là người may mắn nhất khi mua được bộ sưu tập quần áo nhóm nhạc này mặc trong MV Life Goes On. Mức giá cuối cùng anh phải trả để có được những bộ đồ mang tính biểu tượng này không được tiết lộ. Sau khi đăng tải bức ảnh, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi và bày tỏ sự ghen tỵ vì anh có được những món đồ giá trị. "Nếu muốn biết ai đã mua trang phục của BTS, người đó chính là tôi", Landon viết ở chú thích ảnh. Chàng trai khoe bức ảnh mua được đồ của BTS. Ảnh: @landonangeloofficial. Trong lần phỏng vấn với Vogue, chàng trai 22 tuổi thừa nhận mình thường sưu tập những bộ trang phục đã được mặc bởi nghệ sĩ nổi tiếng. Dù là những bộ quần áo diện trên sân khấu hay video, anh cũng cố gắng mua. Vào tháng 3, Big Hit Entertainment và BTS thông báo họ quyết định mang 7 bộ trang phục trong Life Goes On để bán đấu giá tại sự kiện từ thiện Grammy Awards. Trang phục bao gồm áo thun, đồ ngủ, áo sơ mi, quần tây, áo len cho đến quần tây nam. Quá trình đấu giá diễn ra vào ngày 8-23/3. Số tiền thu được sẽ tặng cho bảo tàng Grammy. Chiếc áo được Jimin mặc tại cung điện Gyeongbokgung. Ảnh: Allkpop. Thực tế, trang phục của BTS được mang đi đấu giá không phải chuyện hiếm. Giữa tháng 4, chiếc áo của Jimin mặc để biểu diễn ca khúc Idol tại cung điện Gyeongbokgung (Hàn Quốc) cũng được mang đi đấu giá. Tuy nhiên, việc nhà thiết kế không giặt áo, vẫn giữ nguyên mồ hôi của nam thần tượng tạo ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Do đó, phiên đấu giá đã bị hoãn lại. Mẫu nhí Việt có vẻ đẹp búp bê Dù những lần chụp ảnh kéo dài 5 giờ liền và chỉ ăn nhẹ, Ánh Diệp vẫn không khóc hay mè nheo mẹ. Ba triệu phú trang điểm truyền cảm hứng cho giới trẻ Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Michelle Phan, Huda Kattan và Kylie Jenner đã thành công với niềm đam mê của mình.