Chàng trai ở TP.HCM chuyên trang trí tiệm cà phê, homestay

Hai năm qua, Phú Cường đã sáng tạo bối cảnh cho nhiều tiệm cà phê, homestay tại TP.HCM, Bình Dương và Đà Lạt.

Đặng Phú Cường (Carrot Dang), sinh năm 1993, là nhà thiết kế bối cảnh (concept creator) sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh đã chia sẻ cùng Zing về hành trình theo đuổi công việc và đam mê của mình.

Trước đây, tôi theo học ngành Quản trị kinh doanh, chưa từng được đào tạo qua bất kỳ một khóa học nào về thiết kế, xây dựng hoặc kiến trúc.

Tôi đến với công việc thiết kế bối cảnh nhờ niềm yêu thích, sự đam mê với những không gian đẹp. Tôi đã chính thức theo đuổi nghề nghiệp này trong suốt 2 năm qua.

Hiện tại, tôi chỉ nhận các dự án là mô hình thương mại như tiệm cà phê, homestay hoặc studio. Phong cách trang trí sở trường của tôi là vintage (cổ điển), pha một chút rustic (mộc mạc) và country (đồng quê).



Dự án đầu tiên

Nhà tôi ở Bình Dương. Vào năm 2015, với sự hỗ trợ của gia đình, tôi mở một tiệm cà phê nhỏ ngay trước mặt tiền nhà, quyết định tự tay trang trí theo sở thích.

Tiệm cà phê của tôi khi ấy nhỏ lắm, chỉ khoảng vài mét vuông với một chiếc quầy pha chế gắn bánh xe và 2-3 bộ bàn ghế. Tôi chưa có chút kiến thức nào nên tham khảo ý tưởng thiết kế từ Pinterest và chỉnh sửa để phù hợp với hiện trạng mặt bằng.

Lúc đó, tôi cũng không có nhiều tiền để đầu tư nên hầu hết nội thất đều nhờ ba đóng giúp. Hai ba con mày mò làm, chưa có chút kinh nghiệm nào nên tốn rất nhiều thời gian.

Nhiều tháng sau, tiệm mới có thể đi vào hoạt động. Tại thời điểm đó, nhà tôi khá xa trung tâm, nhưng các bạn trẻ ghé đến ủng hộ, check-in tại tiệm rất đông. Tôi bất ngờ và xúc động lắm vì không nghĩ mình đã có thể làm được kết quả tốt như vậy.

Tiệm có doanh thu khá ổn định nhưng tôi không thể duy trì được lâu bởi quyết định chuyển lên sinh sống tại TP.HCM.

Sau sản phẩm đầu tay, tôi được một số người biết đến. Từ năm 2017 đến 2019, tôi làm công việc thiết kế, sắp đặt không gian nhà ở (home stylist), nhận trang trí nhà cho người nước ngoài.

Và từ năm 2019 cho đến nay, tôi chuyển hoàn toàn sang làm concept creator, thực hiện các dự án thương mại tại TP.HCM, Bình Dương và Đà Lạt.



Ý tưởng

Tôi hiện làm việc độc lập, không có nhóm cũng như cộng sự. Chính vì chỉ có một mình, khi lựa chọn dự án, tôi luôn chú trọng vào ba yếu tố: Ý tưởng bối cảnh mà khách hàng muốn hướng đến; Câu chuyện hoặc ý nghĩa đằng sau ý tưởng; Và khả năng đảm đương của cá nhân mình.

Như mọi dự án xây dựng hoặc thiết kế nội thất khác, việc đầu tiên, tôi phải đến gặp khách hàng và khảo sát địa điểm. Tôi kiểm tra hiện trạng mặt bằng thật kỹ lưỡng, hình dung trong đầu những ý tưởng, đồng thời tự tính toán mức độ đáp ứng công việc của mình.

Sau đó, tôi dành từ 7 đến 10 ngày để lên định hướng cho bối cảnh, lựa chọn tông màu chủ đạo.

Cũng trong thời gian này, tôi làm việc với đơn vị thi công để bàn bạc về vấn đề tu sửa, cải tạo không gian. Ý tưởng của tôi luôn phải tuân thủ theo các quy tắc về kết cấu xây dựng để đảm bảo độ an toàn, bền vững và hiệu quả. Chúng tôi cùng lên một bản vẽ về bố cục, trang trí nội thất, sau đó gửi cho khách hàng nhận xét.

Tôi rất may mắn khi được phần lớn khách hàng cho phép tự do sáng tạo và chấp nhận ý tưởng do tôi đề xuất.

Sau khi tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, điều chỉnh và thống nhất phương án, tôi phối hợp cùng đơn vị thi công thực hiện cải tạo kết cấu công trình.

Vì không có kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, tôi chỉ tham gia công đoạn này với vai trò hỗ trợ. Tuy vậy, tôi cũng phải theo dõi rất sát sao để đảm bảo công trình được thi công đúng theo bản vẽ.

Khi mặt bằng đã được tu sửa xong xuôi, tôi mới chính thức bước vào công việc chính của mình: chuẩn bị, sắp đặt nội thất và hoàn thiện mọi thứ đến khâu cuối cùng. Quá trình này mất khoảng 10-15 ngày tùy thuộc vào tính chất dự án.

Trung bình, mỗi dự án tôi sẽ làm trong khoảng từ 2 đến 3 tháng tính từ lúc lên ý tưởng cho đến thời điểm bàn giao.

Tuy nhiên, cũng có những dự án kéo dài tới 8 tháng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc phải bổ sung giấy phép xây dựng.

Ban đầu, những khách hàng của tôi khá lo lắng và băn khoăn bởi ý tưởng của tôi bao gồm rất nhiều tiểu tiết, không thể thể hiện trên bản vẽ.

Nhưng khi dự án dần hoàn thiện đến khoảng 80-90%, hầu hết đều hài lòng với sản phẩm được tôi gửi gắm.



Khó khăn

Trong suốt nhiều năm làm nghề, tôi gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do tôi không được học qua trường lớp bài bản, cũng không có đủ kiến thức về mảng xây dựng, kiến trúc.

Có rất nhiều lần tôi tính toán nhầm kích thước nội thất và không hiểu rõ về quy tắc trong thi công, do vậy phải sửa chữa lại những hạng mục sai sót. Tôi phải chịu toàn bộ chi phí cho những lỗi này.

Ngoài ra, tôi cũng gặp khó trong quá trình tìm kiếm những món đồ nội thất.

Tôi là người rất khó tính khi lựa chọn đồ, thường tìm kiếm đồ từ nhiều nơi để mang vào một dự án chứ không chỉ mua tại một chỗ cố định. Nhiều khi hàng không kịp gửi về đúng tiến độ, tôi phải chạy vạy, xoay xở nhiều cách để tìm nhanh một món tương đương.

Nhưng điều khó nhất chính là làm sao để mang được tinh thần và cảm xúc vào trong không gian.

Khi thiết kế bối cảnh, tôi mong muốn biến nó trở thành một địa điểm đẹp đẽ, thu hút giới trẻ. Nhưng điều quan trọng là tôi cần thể hiện được sự gần gũi và ấm áp, để mọi người đến đây sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần.

Theo tôi, đó mới là giá trị cốt lõi của trang trí nội thất, tạo nên sự khác biệt giữa những không gian.

Dự án gần nhất cũng là dự án khó khăn nhất từ trước tới giờ đối với tôi đó là tiệm cà phê mang tên Kho Nhà Mình sẽ ra mắt tới đây tại TP.HCM.

Do giai đoạn giãn cách kéo dài, quá trình thi công và tiếp nhận hàng hóa cho dự án này trở nên chậm trễ. Tuy nhiên, thời gian nghỉ dịch đã giúp tôi có thêm thời gian để tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn, kịp thời thay thế, bổ sung một số hạng mục để đem tới một dự án chỉn chu nhất có thể.

Cũng do dịch bệnh, tôi không thể nhận các dự án trang trí Giáng sinh như mọi năm. Hàng năm, Giáng sinh luôn là ngày lễ được nhiều người quan tâm, các tiệm cà phê cũng muốn tranh thủ dịp này để thiết kế không gian mới, thu hút khách hàng.

Thông thường, tôi sẽ nhận khách hàng từ khoảng tháng 8 để kịp đặt sản xuất riêng sản phẩm Giáng sinh cho từng bối cảnh. Nhưng năm nay, tôi phải từ chối khá nhiều dự án lễ hội như vậy bởi không đủ thời gian chuẩn bị.

Theo tôi, công việc concept creator đang được quan tâm bởi xu hướng tận hưởng không gian sống đẹp đẽ ngày càng phổ biến.

Đối với những bạn trẻ mong muốn theo đuổi công việc này, tôi có lời khuyên rằng các bạn cần theo học những khóa học về kiến trúc một cách bài bản.

Kiến thức từ trường lớp sẽ giúp các bạn sắp đặt nội thất hiệu quả hơn, tránh được sai sót, đập đi xây lại nhiều lần.

Ngoài ra, phim ảnh chính là nguồn cảm hứng bất tận cho người yêu kiến trúc. Bản thân tôi học hỏi qua phim ảnh rất nhiều, những bối cảnh trong phim được sắp xếp đẹp và có hồn.