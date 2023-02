Chàng trai ngất xỉu vì thi chung phòng với 500 nữ sinh

Đầu tháng 2/2023, Manish Shankar Prasad (17 tuổi, theo học tại trường cao đẳng Allama Iqbal) tham gia buổi kiểm tra toán tập trung tại một trung tâm ở Sundergarh (Ấn Độ).

Bước vào phòng thi, Manish bất ngờ khi thấy các thí sinh khác đều là nữ. Việc trở thành người đàn ông duy nhất trong không gian kín khiến cậu khó thở từ trước khi bắt đầu làm bài.

“Cháu tôi lên cơn sốt và bất tỉnh sau đó. Vốn nhút nhát, ít giao thiệp, việc này thực sự có phần quá sức với thằng bé”, dì của Manish nói với hãng tin ANI, đồng thời khẳng định cậu bé đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra.

Chia sẻ với India TV, ông Sachchidanand, cha của nam sinh, cho biết con trai đã tỉnh lại sau vài giờ trong phòng cấp cứu.

Cậu bé thừa nhận không rõ lý do ngất xỉu, chỉ biết đã “quá áp lực khi xung quanh toàn là nữ giới”. Sau các khâu kiểm tra, đội ngũ y tế xác định cậu bị gãy xương tay sau khi ngã xuống đất.

Nhiều nhân chứng tại bệnh viện cho rằng ngay cả khi đã tỉnh lại, nam sinh vẫn còn dấu hiệu lo lắng, sợ sệt và không thể trả lời các câu hỏi từ báo đài một cách rành mạch.

Không ai biết vì sao Manish lại lọt vào phòng thi của nữ sinh, trong khi khu vực làm bài được phân chia theo giới tính.

Theo ban quản lý trường cao đẳng Allama Iqbal, có thể nam sinh đã vô tình đánh nhầm ô giới tính lúc đăng ký dự thi. Khi phục hồi hoàn toàn, cậu sẽ được hỗ trợ chỉnh sửa thông tin cho buổi làm bài sau.

“Dù rất tiếc, chúng tôi vẫn không thể hỗ trợ thi bù cho Manish. Đây là lỗi bất cẩn cá nhân chứ không nằm trong phạm vi xử lý của nhà trường”, Shashi Bhushan Prasad, người phụ trách chính của kỳ thi, cho biết.

Theo Times Of India, các bác sĩ vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố này.

Câu chuyện của Manish nhanh chóng trở thành tâm điểm khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Manish chỉ quá nhút nhát, sợ đám đông. Số khác lại tin cậu mắc hội chứng sợ phụ nữ.

“Cậu bé thật tội nghiệp. Nhưng nỗi lo không thể hoàn thành bài thi có lẽ còn nghiêm trọng hơn”, một tài khoản bình luận.

“Hy vọng các bạn không xem đây là trò đùa. Đứa trẻ đã rất chật vật với cánh tay bị gãy”, người khác bày tỏ.

