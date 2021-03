Chàng trai Mỹ phát hiện có 30 anh chị em cùng cha khác mẹ

Suốt gần 27 năm, Andy Torrey (Mỹ) tin rằng mình là con một. Đến khi mua bộ xét nghiệm DNA tại nhà, anh phát hiện bí mật về cha đẻ của mình.

“Tôi mua bộ dụng cụ xét nghiệm AncestryDNA vào Giáng sinh năm ngoái. Bố mẹ biết nhưng không nói gì với tôi. Cho đến một tuần trước, tôi mới biết sự thật là mình được thụ thai nhờ tinh trùng hiến tặng. Tôi còn phát hiện mình có 30 anh chị em cùng cha khác mẹ, sống ở nhiều nơi khác nhau. Đó hẳn là điều điên rồ nhất có thể xảy đến với bất kỳ ai”, Andy nói với In The Know.

Trước đó, chàng trai 27 tuổi luôn thấy kỳ lạ khi anh có nhiều đặc điểm khác biệt với người thân trong gia đình. Ví như anh hướng ngoại, có năng khiếu âm nhạc và cao ráo hơn họ.

Từ nhỏ, Andy luôn muốn có anh chị em ruột. Bởi vậy, khi phát hiện sự thật về thân thế của mình, anh cảm thấy như giấc mơ trở thành hiện thực.

Andy Torrey bất ngờ phát hiện mình và 30 người khác là con của người đàn ông hiến tặng tinh trùng. Ảnh: @andytorrey.

Các anh chị em của Andy hiện sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới như thành phố Rochester (tiểu bang New York, Mỹ), Đức, Cộng hòa Batavia. Họ cùng lập ra Instagram @paperplanesociety để giữ kết nối với nhau.

Andy nhanh chóng được chào đón bằng cách đăng ảnh lên trang và thêm vào nhóm trò chuyện của gia đình.

“Trong 4 hôm liên tục, tôi dùng FaceTime 10 tiếng/ngày để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các anh chị em của mình. Trở thành một phần của gia đình đặc biệt này là trải nghiệm đáng kinh ngạc nhất trong đời tôi”, anh nói với In the Know.

Andy đang ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Em gái sống gần anh nhất ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama. Ngay khi Andy được thêm vào nhóm, cô lập tức nhắn tin: “Này, ngày mai đi ăn trưa nhé”.

“Với tôi, cảm giác lần đầu tiên được ôm em gái không thể diễn tả thành lời”, anh nhớ lại.

Các anh chị em của Andy Torrrey từng gặp gỡ, đi du lịch với cha ruột. Ảnh: @paperplanesociety.

Giống như những gia đình khác, các anh chị em của Andy có nhiều điểm chung. Một số tham gia chính trị, những người khác có thiên hướng theo đuổi lĩnh vực âm nhạc.

15 người từng tổ chức kỳ nghỉ cùng với cha ruột của họ. Andy nói rằng anh chắc chắn sẽ tham gia chuyến đi tiếp theo.

Về gia đình đã nuôi mình khôn lớn, Andy Torrey nói rằng bố anh từng lo lắng mối quan hệ của họ sẽ thay đổi khi con trai phát hiện ông không phải là cha ruột.

Tuy nhiên, Andy đã trấn an bố rằng họ vẫn là một gia đình. “Ông ấy rất xúc động và biết ơn”, anh nói.