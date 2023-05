Chàng trai gây chú ý ở lễ đăng quang Vua Charles III

Hoàng tử Louis, Hoàng tử George và Công chúa Charlotte gây ấn tượng mạnh tại lễ đăng quang của Vua Charles III, nhưng họ không phải những thành viên hoàng gia trẻ tuổi duy nhất trở nên nổi bật, theo The New York Post.

Samuel Chatto (26 tuổi) tham dự sự kiện lịch sử trong trang phục chỉn chu với cà vạt màu đỏ. Anh là con trai của Lady Sarah Chatto, con gái duy nhất của cố Công chúa Margaret - em gái cố Nữ hoàng Elizabeth II, cùng chồng Daniel Chatto.

Samuel hiện đứng thứ 30 trong danh sách kế vị ngai vàng, theo Town&Country.

Sau khi Công chúa Margaret qua đời vào năm 2002, Nữ hoàng Elizabeth II trở thành “người mẹ thứ 2” của Lady Sarah. Cả hai có mối quan hệ thân thiết.

Bà Sarah là họa sĩ với nghệ danh Sarah Armstrong-Jones. Tác phẩm của bà được trưng bày tại nhiều phòng tranh nổi tiếng ở London.

Chồng của bà, ông Daniel Chatto, cũng là nghệ sĩ. Cặp đôi truyền gene sáng tạo cho con trai lớn Samuel - người cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Samuel học tại Cao đẳng Eton trước khi theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật của Đại học Edinburgh. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại chợ nghệ thuật rồi trở thành nghệ nhân gốm sứ. Chàng trai cũng mở xưởng của riêng mình.

Trên trang cá nhân, Samuel nhận được nhiều lời khen ngợi ngoại hình và tài năng nghệ thuật khi đăng tải hình ảnh làm việc. Nhiều cô gái còn đùa vui nhận anh làm “chồng”.

Samuel được cho là hẹn hò với blogger thuần chay Sophie Pipe hơn 4 năm. Tuy nhiên, theo Independent, hai người đã chia tay và không còn theo dõi nhau cũng như xóa hết ảnh chụp chung trên mạng xã hội.

Samuel được miễn quy tắc “không sử dụng mạng xã hội” mà các thành viên cấp cao của hoàng gia Anh phải tuân theo. Điều này do anh có vị trí thấp hơn trong hệ thống phân cấp kế vị.

Ngoài công việc chính là thợ gốm, Samuel còn là huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp. Anh từng hoàn thành khóa đào tạo kéo dài 6 tuần ở Ấn Độ.

Samuel có em trai là Arthur Chatto (24 tuổi). Giống như anh trai, Arthur cũng tốt nghiệp Đại học Edinburgh, nhưng anh không theo chân các thành viên khác trong gia đình bước vào thế giới nghệ thuật.

Thay vào đó, Arthur từng làm huấn luyện viên cá nhân và đang phục vụ trong Thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Mặc dù gia đình Chatto không đóng vai trò trụ cột trong hoàng gia Anh, họ thường tham dự các sự kiện lớn của hoàng gia như đám tang của Nữ hoàng Elizabeth II, lễ hội đua ngựa Royal Ascot và lễ kỷ niệm Năm Thánh Bạch kim.

Ngày 6/5, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla được trao vương miện tại Tu viện Westminster, đánh dấu sự khởi đầu mang tính biểu tượng của kỷ nguyên hoàng gia mới ở Anh.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.