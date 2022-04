Chàng trai đuổi bắt cướp ở TP.HCM

Phản xạ đầu tiên của anh Trương Nguyễn Phong khi nghe tiếng hô hoán "cướp, cướp" trên đường là đuổi theo thủ phạm, giúp người dân lấy lại tài sản bị cướp giật.

Anh Trương Nguyễn Phong (ngụ ở quận Tân Bình, TP.HCM) khá bất ngờ khi hình ảnh mình rượt bắt, khống chế tên cướp trên đường phố được nhiều người chia sẻ trong những ngày gần đây.

Anh cho Zing biết sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 22/4 khi anh giúp người quen, chị P.L., lấy lại chiếc điện thoại bị cướp giật.

"Lúc đó, bạn P.L. đến nhà tôi để nhận một số đồ đạc cần thiết cho công việc. Đang lấy điện thoại gọi tôi thì bị cướp giật mất. Khi biết điện thoại P.L. có chức năng định vị, tôi đã đề nghị lần theo vị trí để giúp bạn tìm lại đồ", anh Phong kể.

Anh Phong khống chế tên cướp điện thoại.

Cả hai chạy xe đến vị trí trên định vị là đường Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú). Ngay khi xác định được đối tượng đang đứng đầu một con hẻm và cầm chiếc điện thoại của chị P.L., anh Phong phóng xe mạnh vào chân trái tên cướp và lao vào giằng co.

"Sau khi lao xe vào, tôi nhanh trí đạp mạnh vào người và ôm khóa tên cướp. Người này khá to con, kháng cự quyết liệt nên cũng mất nhiều thời gian. Sau khi tiêu hao sức lực đối phương, tôi ra sức kêu to để người dân xung quanh cùng vây bắt tên cướp. Ngay sau đó, tôi đã bàn giao lại cho công an địa phương xử lý vụ việc".

Nhận lại chiếc điện thoại, chị P.L. cảm thấy rất vui và biết ơn anh Phong. "Lúc chứng kiến cảnh giằng co, tôi thực rất lo và sợ. Nhưng cũng nhờ sự dũng cảm của anh Phong và giúp sức của người đi đường mà tôi lấy lại được tài sản".

Anh Phong cho biết đây không phải là lần đầu tiên mình đuổi bắt cướp. "Cứ hễ đi đường mà nghe tiếng hô hoán cướp giật, tôi chỉ có một suy nghĩ là đuổi bắt thủ phạm, giúp đỡ người bị hại".

Là cán bộ Đoàn hơn 10 năm nay tại phường 5 (quận Tân Bình), anh Phong đã tham gia nhiều lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng tự vệ. Anh cho biết cách xử lý còn tùy thuộc vào từng tình huống và dù làm bất kỳ điều gì cũng phải đặt sự an toàn của chính mình, người xung quanh lên hàng đầu.

"Làm việc này tất nhiên là có nguy hiểm và người thân, gia đình tôi rất lo lắng, khuyên can đủ thứ. Nhưng tính mình sinh ra đã vậy, gặp người cần giúp đỡ không thể ngó lơ", anh Phong chia sẻ.