Chàng trai chinh phục IELTS8.0 từ những nỗ lực không ngừng

Để đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ trong kỳ thi IELTS, Nguyễn Kỳ Nguyên - học sinh lớp 12/10, Trường Quốc tế Á Châu - tận dụng mọi cơ hội để trau dồi khả năng tiếng Anh.

Nhờ đam mê tiếng Anh từ nhỏ và học tập trong môi trường quốc tế, Nguyễn Kỳ Nguyên xuất sắc đạt điểm 8.0 trong kỳ thi IELTS. Để sở hữu nền tảng ngoại ngữ vững chắc, nam sinh đặt ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực không ngừng để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

“Thành công không đến với người hời hợt”

“Ngày nhận được kết quả, mình như trút được gánh nặng. Mình rất vui mừng và hài lòng vì nỗ lực được đền đáp”, Kỳ Nguyên hào hứng nói về thành quả sau những ngày học tập, rèn luyện.

Kỳ Nguyên cho biết đam mê tiếng Anh từ nhỏ. Từ khi có cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ này, cậu bạn càng thêm say mê và thích thú. Nhìn lại hành trình chinh phục tiếng Anh, Kỳ Nguyên chia sẻ: “Đạt được IELTS 8.0 khi học lớp 12 không phải là điều quá lớn, nhưng đối với mình là cả một sự nỗ lực hết mức, với sự dìu dắt, đồng hành của thầy cô và bạn bè”.

Theo Kỳ Nguyên, đề thi năm nay không quá khó nhưng cũng không dễ. Nguyên gặp khó khăn ở phần viết (writing) do chủ đề khá khô khan. Tuy nhiên, phần nghe (listening) và đọc (reading) thì nam sinh rất tự tin.

“Thật ra mình không có nhiều bí kíp. Mỗi người sẽ có cách học riêng và tùy vào năng lực từng người. Với mình, điều quan trọng nhất là phải đam mê, quyết tâm và chăm chỉ mỗi ngày. Vì thành công sẽ không đến với những ai hời hợt, lơ là với mục tiêu của mình”, Nguyên tâm sự.

Kỳ Nguyên tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên qua nghe nhạc, xem phim, các chương trình giải trí.

Để học tiếng Anh hiệu quả, Nguyên tiếp xúc với ngôn ngữ này một cách tự nhiên thông qua nghe nhạc, xem phim, các chương trình tiếng Anh, kênh truyền hình quốc tế... Phương pháp vừa học vừa chơi này giúp Nguyên kết hợp giữa thư giãn, giải trí và rèn luyện kỹ năng phát âm, nghe - đọc, tích lũy vốn từ vựng dễ dàng.

Bên cạnh đó, học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên tại Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là một lợi thế để Nguyên trau dồi khả năng ngôn ngữ.

“Mình nghĩ đây là tiền đề quan trọng để phát huy khả năng tiếng Anh. Ở trường, mình có có cơ hội tiếp xúc với giáo viên nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, từ đó giúp bản thân tự tin trong giao tiếp”, Nguyên chia sẻ.

Lấy đam mê vẽ tiếp ước mơ

Không chỉ đam mê tiếng Anh, Kỳ Nguyên còn có năng khiếu chơi đàn và vẽ tranh. Nam sinh cũng tích cực tham gia các cuộc thi hùng biện, giúp đỡ bạn bè trong học tập, sự kiện ngoại khóa…

Kỳ Nguyên (bìa trái) cùng các bạn biểu diễn văn nghệ tại lễ tốt nghiệp Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Nguyên hào hứng chia sẻ dự định du học ngành kiến trúc để viết tiếp ước mơ theo đuổi một ngành nghề hòa trộn giữa kỹ thuật và nghệ thuật bằng đam mê, nhiệt huyết.

Nhận xét về cậu học trò nhỏ, cô Hà Thị Giang (giáo viên chủ nhiệm lớp 12/10) chia sẻ: “Kỳ Nguyên là học sinh thông minh và tự chủ, biết cách phát huy thế mạnh của bản thân, có sự quyết tâm cho mục tiêu đặt ra. Nguyên sớm xác định con đường tương lai một cách rõ ràng và kiên định. Cùng tính cách gần gũi, thân thiện, em luôn quan tâm đến mọi người. Tôi tin rằng em sẽ thành công trên con đường đã chọn”.

Với định hướng rõ ràng cùng hành trang là khả năng tiếng Anh, kỹ năng tự lập và hội nhập được tích lũy trong quá trình học tập dưới mái Trường Quốc tế Á Châu, Kỳ Nguyên cho biết sẵn sàng trên hành trình du học sau này.

