Chàng trai chăn bò người Tây Tạng lên tiếng về tin làm trai bao

Trát Tây Đinh Chân nổi tiếng chỉ sau một đêm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tiếng tăm đến quá nhanh khiến anh gặp phải không ít rắc rối.

Ngày 23/2, Sina đưa tin từ đầu tháng 2, hiện tượng mạng xã hội Đinh Chân vướng phải ồn ào đời tư. Cụ thể, một số tài khoản Weibo đăng tin chàng trai người Tây Tạng đã kết hôn, ngoại tình, từng làm trai bao và có quan hệ bất chính với fan nữ. Thông tin này sau khi lan truyền trở thành chủ đề nóng hổi, gây bàn tán trong cộng đồng mạng.

Mới đây, thông qua công ty quản lý, Đinh Chân đưa ra thông cáo bác bỏ những tin đồn sai lệch đăng tải trên mạng. Phía Đinh Chân lên án hành vi bịa đặt, gây tổn hại danh dự ngôi sao mạng. Đồng thời anh cho biết đã ủy thác cho luật sư thu thập chứng cứ để trừng trị những kẻ tung tin thất thiệt.

Đinh Chân trở thành hiện tượng chỉ sau một video. Ảnh: Sina.

Đinh Chân, tên đầy đủ là Trát Tây Đinh Chân, 21 tuổi. Trước khi nổi lên như một hiện tượng mạng, anh gắn bó với công việc chăn bò và cuộc sống tự do, hoang dã ở Tây Tạng.

Tháng 11/2020, Đinh Chân nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi đoạn video dài 7 giây ghi lại ngoại hình ấn tượng của anh được tung lên mạng xã hội. Cư dân mạng khen ngợi vẻ đẹp hoang dã, mộc mạc và nam tính của anh.

Tên tuổi vang danh chỉ sau một đêm, Đinh Chân nhận được vô số lời mời quảng cáo, chụp ảnh. Vừa qua, anh thực hiện bộ ảnh cho tạp chí thời trang For Him Magazine, phát hành ca khúc tiếng Tây Tạng mang tên 1376 Thoughts Come True, tham gia Gala chào xuân online của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá nhanh khiến Đinh Chân gặp không ít rắc rối. Điển hình là việc vướng phải hàng loạt tin đồn vô căn cứ. Danh tính của anh cũng bị các nhãn hiệu lợi dụng để câu khách. Gần đây, Cục Sở hữu trí tuệ Trung Quốc đưa ra thông báo đã bác bỏ 91 đơn xin cấp quyền dùng tên "Đinh Chân" cho thương hiệu, đồng thời cảnh báo về nạn lừa đảo.

Hiện, Đinh Chân là đại sứ du lịch của quê hương - huyện Lý Đường, thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, Tứ Xuyên. Theo Sina, vào ngày 28/2, anh sẽ xuất hiện tại lễ trao giải Weibo Awards, cạnh những ngôi sao có tầm ảnh hưởng hàng đầu trên mạng xã hội và giới giải trí như Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm...