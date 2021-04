Chàng trai chăn bò lần đầu tham dự Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Lần đầu làm khách mời tại sự kiện thời trang lớn, chàng trai chăn bò Đinh Chân không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ.

Tờ 163 đưa tin Đinh Chân - chàng trai chăn bò người Tây Tạng - xuất hiện trên hàng ghế khách mời show Thu - Đông 2021 của nhà thiết kế Hà Mộc, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Thượng Hải đang diễn ra.

Theo hình ảnh được đăng tải, Đinh Chân mặc bộ trang phục truyền thống màu vàng nghệ, được lấy cảm hứng từ hang đá Vân Cương - một quần thể đền thờ và hang động nổi tiếng ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Thiết kế này giúp chàng trai trẻ nổi bật trong show diễn.

Đinh Chân xuất hiện trên sàn catwalk chào kết cùng nhà thiết kế ở cuối show diễn. Ảnh: 163.

Lần đầu dự sự kiện thời trang lớn và lại đảm nhận nhiệm vụ quảng bá cho chủ đề bộ sưu tập của nhà thiết kế, Đinh Chân không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Ở cuối show, Đinh Chân đã lên sàn catwalk tặng hoa và chụp ảnh cùng chủ nhân buổi diễn.

Sự xuất hiện của Đinh Chân được các khách mời lẫn khán giả theo dõi đêm diễn thích thú. Chàng trai chăn bò được xem là thỏi nam châm thu hút truyền thông. Trên Weibo, loạt khoảnh khắc của Đinh Chân được chia sẻ nhiều cùng các bình luận khen sự dễ thương, mộc mạc của chàng trai này.

Trát Tây Đinh Chân, 22 tuổi, nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi đoạn video dài 7 giây ghi lại ngoại hình ấn tượng của anh được tung lên mạng xã hội vào tháng 11/2020.

Chàng trai có nét đẹp vừa hồn nhiên pha chút hoang dã, làn da đỏ, nụ cười cuốn hút cùng dáng đi đầy khí chất của thanh niên vùng cao nguyên. Thậm chí có người gọi Đinh Chân là "cậu bé chăn bò điển trai nhất thế giới".

Ngoại hình thu hút của chàng trai chăn bò đến từ Tây Tạng.

Từ một người gắn bó với công việc chăn bò và cuộc sống tự do, hoang dã ở Tây Tạng, Đinh Chân trở thành người mẫu ảnh được săn đón. Hồi tháng 2, Đinh Chân được For Him Magazine mời hợp tác trong bộ cảnh chụp ở quê hương Lý Đường, tỉnh Tứ Xuyên của chàng trai chăn bò.

Cùng thời điểm đó, Sina đưa tin Đinh Chân vướng phải ồn ào đã kết hôn, ngoại tình có quan hệ bất chính với fan nữ. Thông tin này sau khi lan truyền trở thành chủ đề nóng hổi, gây bàn tán trong cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, thông qua công ty quản lý, Đinh Chân đã bác bỏ những tin đồn sai lệch đăng tải trên mạng. Đinh Chân lên án hành vi bịa đặt, gây tổn hại danh dự ngôi sao mạng. Đồng thời anh cho biết đã ủy thác cho luật sư thu thập chứng cứ để trừng trị những kẻ tung tin thất thiệt.