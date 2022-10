Chặng TP.HCM - Hà Nội lọt top 4 đường bay đông khách nhất thế giới

Chặng bay nội địa của Việt Nam đã lọt vào top 4 đường bay đông khách nhất thế giới bên cạnh các đường bay của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2022, đường bay Hà Nội - TP.HCM đã bán số ghế lên tới hơn 8,5 triệu lượt, chỉ xếp sau 3 chặng bay khác là Jeju - Seoul (Hàn Quốc) với hơn 16 triệu ghế; Sapporo New Chitose Apt - Tokyo với hơn 10 triệu ghế và Fukuoka - Tokyo (Nhật Bản) hơn 9,8 triệu ghế. Đây là số liệu thống kê của OAG, công ty cung cấp thông tin chuyên sâu và dữ liệu du lịch hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại Vương quốc Anh.

Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không nội địa Việt Nam sau dịch. Năm 2019, đường bay Hà Nội - TP.HCM cũng từng lọt top 6 thế giới về chỉ số này.

Theo thống kê của OAG, 9 trong 10 tuyến đường bay hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới đều nằm ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài top 4, đứng thứ 5 đến thứ 10 trong danh sách này lần lượt là các đường bay Jeddah - Riyadh King Khalid (Saudi Arabia), Melbourne - Sydney (Australia), Mumbai - Delhi (Ấn Độ), Tokyo -Okinawa Naha (Nhật Bản), Jakarta Soekamo - Hatta Apt - Denpasar (Indonesia), Bắc Kinh - Thượng Hải (Trung Quốc).

Số liệu từ Cục Hàng không cho biết trong 9 tháng năm nay, sản lượng điều hành bay đi, đến đạt 351.000 chuyến, tăng 117,8% so với cùng kỳ năm 2021, điều hành bay quá cảnh đạt 127.000 chuyến, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng khách thông qua 22 cảng hàng không trong 9 tháng đạt 75 triệu lượt, tăng 162,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 6,7 triệu, tăng 1797,2% so với cùng kỳ năm 2021, khách nội địa đạt 68,3 triệu, tăng 141,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Các hãng hàng không nội địa vận chuyển 37 triệu khách, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 2,9 triệu khách quốc tế, 34 triệu khách nội địa.

Hồi tháng 6, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) đánh giá Việt Nam đứng vị trí số một trong danh sách 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia...