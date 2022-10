Chang Min (TVXQ) đón con đầu lòng và cuộc sống hoàn toàn kín tiếng

Chang Min tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2020. Suốt những năm qua, nam ca sĩ quyết giữ kín danh tính vợ con.

Max Chang Min nổi tiếng khi ra mắt cùng TVXQ. Ảnh: IB Times.

Sáng 18/10, tờ Dispatch đưa tin Chang Min và vợ đón con đầu lòng sau 2 năm kết hôn. Vợ của Chang Min sinh con ngày 17/10 tại một bệnh viện ở Seoul. Công ty quản lý của Chang Min là SM Entertainment xác nhận thông tin và cho biết hai mẹ con hiện khỏe mạnh.

Nam ca sĩ kết hôn với một cô gái không hoạt động trong lĩnh vực giải trí vào năm 2020. Một nguồn tin tiết lộ với Dispatch, Chang Min luôn cố gắng bảo vệ sự riêng tư và chăm sóc sức khỏe cho vợ từ khi cô mang thai tới lúc sinh con.

Cuộc sống riêng tư kín tiếng

Shim Chang Min sinh năm 1988, là em út trong nhóm nhạc nổi tiếng một thời TVXQ. Từ khi ra mắt năm 2003, Chang Min được nhớ đến với chất giọng khỏe khoắn, những nốt cao đầy ấn tượng. Nam ca sĩ xác nhận hẹn hò vào cuối tháng 12/2019. Tới tháng 5/2020, Chang Min chia sẻ thông tin kết hôn.

Nam ca sĩ viết: “Như báo chí đăng tin, tôi đang hẹn hò với một cô gái. Chúng tôi phát triển mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 9/2020”. Tuy nhiên, sau đó, Chang Min phải hoãn đám cưới vì dịch Covid-19. Tới tháng 10/2020, hôn lễ mới diễn ra.

Công ty quản lý của Chang Min là SM Entertainment cho biết hôn lễ được tổ chức riêng tư và chỉ có sự tham gia của hai bên gia đình cùng một số đồng nghiệp thân thiết. Công ty giữ kín các chi tiết của đám cưới, bao gồm địa điểm và thời gian cụ thể.

Danh tính của vợ Chang Min đến giờ vẫn được giữ bí mật và không có hình ảnh liên quan đến cô được hé lộ, kể cả trong hôn lễ. Lý do là Chang Min vẫn hoạt động như một người nổi tiếng và muốn bảo vệ sự an toàn cho người thân. Không có phóng viên nào đưa tin về đám cưới vì Chang Min bố trí đội ngũ an ninh chặt chẽ xung quanh địa điểm. Sau đó, một số khách mời chia sẻ hình ảnh trong hôn lễ nhưng vẫn giấu kín gương mặt cô dâu.

Chang Min là thành viên nhóm nhạc TVXQ. Ảnh: SM Entertainment.

Trong tập phát sóng tháng 1 của chương trình Bistro Shigor trên JTBC, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Chang Min cho biết anh hài lòng và hạnh phúc. Chang Min tâm sự ngay khi nói chuyện với bạn gái, anh nhận ra đó là người anh muốn gắn bó suốt phần đợi còn lại.

“Trước đây, khi nghe người khác chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc hoặc thành tựu của họ, tôi sẽ chỉ nói: 'Ồ, xin chúc mừng'. Đến khi gặp cô ấy, tôi nhận ra cô ấy chính là người phụ nữ tôi mong đợi. Do đó tôi muốn kết hôn mà không thể giải thích vì sao. Tôi thấy hạnh phúc khi cô ấy hạnh phúc. Đó là lúc tôi nhận ra mình hoàn toàn thay đổi”, thành viên nhóm TVXQ tâm sự.

Chuẩn mực của giới thần tượng nam

Ngày 18/10, sau khi tin tức Chang Min có con đầu lòng được công bố, tờ Herald Pop đăng bài phân tích sự khác biệt giữa phản ứng từ khán giả với trường hợp thành viên nhóm TVXQ và những nam thần tượng khác tại Kpop. Theo Herald Pop, Chang Min nhận nhiều lời chúc mừng khi lên chức cha sau 2 năm kết hôn. Người hâm mộ chúc phúc nam ca sĩ và gia đình đồng thời ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của anh.

Phản ứng của công chúng với Chang Min giống Taeyang của Big Bang. Taeyang hẹn hò với nữ diễn viên Min Hyo Rin vào năm 2015 và kết hôn tháng 8/2018. Tháng 12/2021, Taeyang và Min Hyo Rin chào đón con đầu lòng. Cả Tae Yang lẫn Chang Min đều là ngôi sao hàng đầu và kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên, cuộc sống riêng của họ được công chúng ủng hộ nhiệt tình. Nam ca sĩ nhóm TVXQ và Big Bang thông báo mỗi cột mốc quan trọng của cuộc đời từ việc kết hôn tới sinh con thay vì che giấu người hâm mộ.

Ngược lại, Chen của EXO, Bobby của iKON và Hwang Chansung của 2PM khiến người hâm mộ tức giận và chỉ trích khi đột ngột thông báo kết hôn, sinh con. Tờ Herald Pop phân tích lý do là những thần tượng nói trên cùng lúc thông báo cả tin kết hôn lẫn có con. Hành động của Chen, Bobby và Chansung được đánh giá là không tôn trọng tình cảm của người hâm mộ, đặc biệt những khán giả theo dõi và ủng hộ họ suốt nhiều năm.

Hành động của Chang Min được người hâm mộ ủng hộ. Ảnh: Fansite.

Chen của EXO chia sẻ tin tức kết hôn và có con vào tháng 1/2020. Con của nam ca sĩ chào đời tháng 4/2020 tức chỉ 3 tháng sau khi nam ca sĩ công bố tin tức kết hôn. Tới cuối năm 2021, Chen thông báo vợ anh đang mang thai con thứ 2. Sự việc của Chen gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ EXO. Họ thậm chí tập trung trước tòa nhà của SM Entertainment để yêu cầu công ty quản lý đuổi nam ca sĩ.

Tương tự, Bobby của iKON và Hwang Chansung của 2PM cũng thông báo tin tức kết hôn và bạn gái mang thai cùng lúc. Tin tức này khiến người hâm mộ bàng hoàng bởi trước đó họ không hề hay biết việc thần tượng đang hẹn hò. Họ cảm thấy bị thần tượng lừa dối khi tin tức được công bố.

Theo Herald Pop, không có quy định cụ thể cho chuyện tình cảm, kết hôn và sinh con của một thần tượng ở giới showbiz, nhưng Max Changmin đang dần trở thành tiêu chuẩn của giới thần tượng nam nhờ cách cư xử nhã nhặn và tôn trọng người hâm mộ.