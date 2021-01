'Chàng lùn' Peter Dinklage được khen giống nhân vật trong tranh

Nam diễn viên "Game of Thrones" được nhận xét có gương mặt mang nhiều nét tương đồng với nhân vật trong bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha).

Nhắc đến những ngôi sao tỏa sáng dù gặp bất lợi về ngoại hình, Peter Dinklage là cái tên luôn được nhiều khán giả nhắc tới. Nam diễn viên cao 1,32 m từng giành giải Emmy, Quả Cầu Vàng, hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong phim Game of Thrones.

Mới đây, người hâm mộ Dinklage chia sẻ bức tranh được trưng bày tại bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha) và cho rằng nam diễn viên Game of Thrones và nhân vật chính trong bức tranh có nhiều nét tương đồng trên gương mặt.

Dinklage được so sánh với nhân vật trong bức tranh tại bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha).

Trước Dinklage, nhiều người nổi tiếng khác cũng từng được so sánh với tranh trưng bày như Keanu Reeves.

Diễn viên Peter Dinklage sinh năm 1969, là tấm gương sáng trong hành trình chinh phục đam mê, và là người truyền cảm hứng cho những ai muốn theo đuổi diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn, sao nam sinh năm 1969 cho biết nhiều lần bị từ chối trong 20 năm làm nghề nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Dinklage bị chứng achondroplasia, khiến cho các bộ phận cơ thể phát triển bình thường trừ tứ chi.

Cuối thập niên 1990, Peter Dinklage chính thức theo đuổi diễn xuất. Anh xuất hiện trong tác phẩm Living in Oblivion (1995), một phim hài kịch đen được đánh giá cao bởi các nhà phê bình. Đến 2003, anh thực sự bứt phá trong tác phẩm The Station Agent (2003).

Peter Dinklage nỗ lực theo đuổi diễn xuất suốt 20 năm dù nhiều lần bị từ chối.

Peter Dinklage từ chối rất nhiều vai diễn sử dụng chiều cao của anh để mua vui, chọc cười khán giả. Chỉ trong vòng hơn một thập niên, anh liên tục ghi dấu trên màn ảnh qua các phim như Elf (2003), Underdog (2007), Death at a Funeral (2007),The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008), X-Men: Days of Future Past (2014)...