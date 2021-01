'Chàng Hậu' - pha xuyên không hiếm có của điện ảnh Hàn Quốc

Màn xuyên không trong “Chàng Hậu” được khán giả yêu thích vì mang lại không ít tình huống hài hước.

Khai thác câu chuyện xuyên không về quá khứ - đề tài phổ biến ở Hàn Quốc và không mới đối với thị trường châu Á, nhưng Chàng Hậu (Mr. Queen) vẫn gây sốt nhờ mang đến nhiều khác biệt thú vị.

Nghìn lẻ một drama hấp dẫn

Trong những diễn biến mới nhất, drama cung đấu, tam giác tình yêu của Chàng Hậu đang dần trở nên rõ nét hơn khi So Yong (Shin Hye Sun) đã “vô tình” chiếm được tình cảm của vua Cheoljong (Kim Jung Hyun). Bản chất lương thiện, sự vô tư của linh hồn Bong Hwan trong thân xác So Yong đã khiến Cheoljong phải thay đổi cách nhìn về hoàng hậu.

Trong khi đó, Byung In (Na In Woo) đã thực sự có ý định chiếm đoạt So Yong từ tay vua Cheoljong khi nghĩ rằng người anh thương liên tục có ý định tự tử. Còn Hwa Jin (Seol In Ah) - mảnh ghép cuối cùng trong chuyện tình tay tư - đã bắt đầu có nhiều đất diễn hơn, hứa hẹn trở thành nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến giành quyền lực của gia tộc họ Jo.

Chuyện tình chốn hậu cung trong phim có nhiều chuyển biến bất ngờ.

Nhân vật chính chưa từng có tiền lệ

Xuyên không theo phong cách “xác cô hồn cậu”, So Yong có những tính cách ít nữ nhân cổ trang nào có được như thích nấu nướng, mê tửu sắc, thậm chí trốn ra khỏi cung để tới kỹ viện. Không chỉ có vậy, hoàng hậu này còn say đắm Hwa Jin - người con gái mà vua Cheoljong yêu. Từ phận vợ chồng, So Yong tự khiến mình thành tình địch của vua.

“Chàng Hậu” So Yong mang đến nhiều tiếng cười với tính cách có phần nổi loạn.

Bên cạnh So Yong, Cheoljong cũng không giống những vai vua thường thấy trước đó. Không quá điển trai, tài năng, Cheoljong lại xuất hiện với vẻ ngoài uể oải, lúc nào cũng như đang buồn ngủ trước mặt văn võ bá quan. Tuy nhiên, Cheoljong chỉ đang tạo hình ảnh “bù nhìn” để che giấu âm mưu tạo phản và xây dựng một đế chế riêng, nơi anh thực sự có thể nắm quyền.

Chuyện tình tay ba lôi cuốn

Trong khi chuyện tình của Hwa Jin và vua Cheoljong mang hơi hướm melodrama, thì mối quan hệ của So Yong và vua lại tạo một cảm giác romcom. Những màn đụng độ của So Yong - vua Cheoljong luôn mang đến cho khán giả cảm giác thoải mái, vui nhộn dù họ có đấu đá, thậm chí tìm cách giết nhau.

Trong khi đó, chuyện tình của Cheoljong và Hwa Jin lại chứa nhiều ẩn tình. Điều đó khiến khán giả hoài nghi liệu phía sau vỏ bọc hạnh phúc kia, họ có thực sự đến với nhau bằng tình yêu thuần khiết.

Bộ ba khiến khán giả cười nghiêng ngả

Một trong những điểm hút fan nhất của Chàng Hậu là màn tấu hài từ bộ ba So Yong - nữ quan Choi và cung nữ Hong. Ba người với ba màu sắc khác nhau, một So Yong phóng khoáng với những suy nghĩ lệch chuẩn, một nữ quan Choi ra vẻ cứng nhắc nhưng luôn có những màn luồn lách cứu trợ chủ nhân, một cung nữ Hong mít ướt, trung thành. Cả ba ghép thành một biệt đội hài, chuyên tạo tiếng cười cho phim.

Cùng với hoàng hậu, nữ quan Choi và cung nữ Hong tạo nên bộ 3 hài hước.

Rating hai chữ số

Dù được đầu tư chỉn chu, Chàng Hậu vẫn gây nhiều tranh cãi. Tuy vậy, rating phim vẫn liên tục tăng. Đặc biệt kể từ sau tập 4, phim còn lập kỷ lục mới với rating hai số - 10,4%. Rating được cho là đến từ một kịch bản thú vị cùng dàn diễn viên ấn tượng.

Chàng Hậu đang phát sóng song song với Hàn Quốc duy nhất trên App K+.

Không chỉ là một bộ phim hài hước và giải trí đơn thuần, Chàng Hậu còn hứa hẹn mang đến những màn cung đấu đầy kịch tính. Độc giả đón xem các tập mới nhất của Chàng Hậu trên App K+ vào lúc 21h từ chủ nhật đến thứ hai hàng tuần. Phim đang được phát sóng song song với Hàn Quốc.