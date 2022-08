Chặng đường 10 năm kiến tạo giá trị của N.H.O

Suốt chặng đường 10 năm, CTCP Nhà Quốc Gia (N.H.O) luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm nhà ở chất lượng, góp phần phát triển cộng đồng.

Thành lập năm 2012, N.H.O hoạt động theo định hướng phát triển những ngôi nhà chất lượng với giá trị vượt trội. Kết hợp chuyên môn, kinh nghiệm của các nhà sáng lập trong nước, Hàn Quốc và Singapore, N.H.O phát triển những sản phẩm phù hợp văn hóa người Việt, đồng thời vẫn giữ tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng xây dựng.

Ra đời trong giai đoạn thị trường BĐS Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, song bằng kinh nghiệm, ban lãnh đạo đã vững vàng đưa N.H.O vượt tâm bão, khẳng định vị thế và uy tín với khách hàng.

Sự hài lòng tạo nên giá trị

Suốt 10 năm qua, N.H.O huy động đội ngũ lớn mạnh, dày công thai nghén những ý tưởng, trau chuốt từng thiết kế, chi tiết kỹ thuật… để lần lượt ra mắt các dự án không chỉ giàu tính thẩm mỹ, mà còn chỉn chu về xây dựng, sở hữu hệ thống tiện ích phong phú và tối ưu không gian sống.

Hàng chục quỹ đất tại nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước, từ TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng đến An Giang, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Phòng… đã được N.H.O biến thành những đô thị hoặc khu căn hộ hiện đại, đáng sống.

Tính đến nay, hơn 30.000 sản phẩm nhà phố, căn hộ đã và đang được N.H.O phát triển với chi phí hợp lý, góp phần kiến tạo cơ hội an cư cho nhiều gia đình. Trong đó, không thể không kể đến các dự án như Promena (TP.HCM), Starview (Bình Dương), The Dragon Castle Hạ Long (Quảng Ninh), Diamond City (An Giang)…

Khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long (Quảng Ninh) đang được nhiều khách hàng quan tâm.

Đáng nói, N.H.O không chỉ bán nhà mà còn quan tâm khách hàng bằng những dịch vụ hậu mãi mang chất riêng. Đơn cử như mô hình Family Center do N.H.O kết hợp Alpha Plus phát triển. Đây được đánh giá là hướng đi sáng tạo và tiên phong, mang đến cộng đồng những giá trị nhân văn, giàu tính kết nối thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, huấn luyện kỹ năng mềm…

Ông Kim Kyoo Chul - thành viên HĐQT của N.H.O - chia sẻ: “Giá trị của một ngôi nhà không chỉ đo bằng tiền, mà trên hết là sự hài lòng của cư dân. Tôi tin rằng mỗi người, mỗi gia đình đều xứng đáng có được một ngôi nhà phù hợp lối sống và nhu cầu của mình. Đây luôn là mục tiêu và hướng đi của N.H.O từ ngày tham gia thị trường BĐS”.

Thiết kế hiện đại, tinh tế của khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long.

Xây mái ấm - dựng niềm tin

N.H.O mong muốn trở thành một thương hiệu phát triển BĐS đại chúng, được đông đảo khách hàng nhớ đến trước tiên khi có nhu cầu mua nhà. Để làm được điều này, ông Kim cho rằng tập thể lãnh đạo, nhân viên công ty phải khao khát và nỗ lực gấp bội, luôn tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững, đồng thời tuân thủ đạo đức kinh doanh nhằm giữ vị thế dẫn đầu về tiến độ, chất lượng xây dựng.

Thực tế, cách thức vận hành của N.H.O tương tự một tập thể được kết dính bằng sự thấu hiểu lẫn nhau. Trước một vấn đề được đặt ra, mỗi cá nhân từ lãnh đạo đến nhân viên đều có cơ hội nêu quan điểm và cách thức giải quyết. Những tranh luận kể cả gay gắt cũng đều được bỏ lại sau cánh cửa phòng họp để hướng về mục tiêu chung. Đặc biệt, những tài năng trẻ luôn được ưu tiên triển khai các ý tưởng sáng tạo.

Nhờ đó, N.H.O đã huy động được tối đa nguồn lực phục vụ chiến lược phát triển, quy trình hoạt động thông suốt để hướng đến mục tiêu duy nhất: Mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông thông qua những giải pháp, sản phẩm được cải tiến liên tục.

Khu căn hộ Promena vừa giành được hattrick giải thưởng tại Asia Property Awards 2021 gồm “Regional Winner”, “Best High End Condo Architectural Design” và Giải đề cử “Best High End Condo Development”.

Quả ngọt N.H.O nhận lại không chỉ là lợi nhuận, mà hơn cả là sự tin yêu của khách hàng. “Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi dự án của N.H.O đáp ứng mọi kỳ vọng về một nơi an cư lý tưởng cho gia đình”, chị Đặng Thị Bích Thủy - cư dân Imperial Place - cho biết. Trong khi đó, anh Thân Văn Chiến - cư dân The Hera - khẳng định: “Toàn bộ nhân viên N.H.O lúc nào cũng nhiệt tình, hỗ trợ và tạo ra môi trường thân thiện, mang đến cư dân cảm giác rất thoải mái và an toàn”.

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những cống hiến cho xã hội của N.H.O trong suốt quá trình hoạt động. Tại những khu vực triển khai dự án, công ty cộng tác sâu sát với địa phương trong việc hoạch định chiến lược nhà ở, tổ chức hoạt động cộng đồng thiết thực.

Cách đây 4 năm, N.H.O đã thành lập bộ phận N.H.O Cares để thực hiện các chương trình như trao học bổng, xây cầu nông thôn, tặng nhà trẻ, nhà đại đoàn kết, chăm sóc công nhân, người già, trẻ em cơ nhỡ… Đặc biệt, N.H.O Cares đang tổ chức chương trình “Người đồng hành” để lãnh đạo công ty có cơ hội đồng hành cùng thanh thiếu niên, học sinh trong học tập và chia sẻ, đào tạo kỹ năng sống.