Chân Tử Đan: 'Quentin Tarantino chế nhạo Lý Tiểu Long'

Chân Tử Đan cảm thấy không hài lòng việc Quentin Tarantino đưa hình ảnh Lý Tiểu Long vào bộ phim "Once Upon a Time … in Hollywood" (2019).

Chân Tử Đan chỉ trích đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino.

Ngày 28/3, trả lời phỏng vấn Variety để quảng bá phim mới John Wick: Chapter 4, Chân Tử Đan nhắc đến Quentin Tarantino và tác phẩm ăn khách của đạo diễn quái kiệt vào năm 2019, Once Upon a Time … in Hollywood, bằng thái độ không tích cực.

Once Upon a Time … in Hollywood có thể nhận "mưa" lời khen ở Oscar 2020, nhưng cách Tarantino lột tả hình tượng Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) ở đầu phim gây bức xúc khi không tôn vinh đúng về sao võ thuật Trung Quốc cũng như môn võ Tiệt quyền đạo. Thay vào đó, nhân vật bị Cliff Booth (Brad Pitt thủ vai) đánh bầm dập.

Chia sẻ về điều này, tài tử họ Chân nói: "Quentin Tarantino là nhà làm phim nổi tiếng, anh ấy có quyền làm mọi thứ ở địa vị của mình, và tôi cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Rõ ràng, Quentin chế nhạo Lý Tiểu Long".

Tử Đan thấy khó chịu khi "chứng kiến di sản văn hóa của nước mình bị biến thành trò cười trong các phim Mỹ".

Mike Moh đóng vai Lý Tiểu Long trong phim Once Upon a Time … in Hollywood. Ảnh: Alamy.

Năm 2019, Lý Hương Ngưng (con gái Lý Tiểu Long) chỉ trích Quentin Tarantino vì không liên lạc với gia đình cô trước khi sản xuất phim này. Cô cho biết ê-kíp không muốn mời cô tư vấn để tránh phiền phức.

"Có thể họ nghĩ tôi sẽ không biết điều, gây khó dễ và đưa ra những yêu cầu kỳ quặc với đoàn phim", con gái cố tài tử nói với Deadline. Hương Ngưng tỏ ra bất bình khi đoàn phim hỏi ý kiến từ người thân một số nhân vật khác trong phim, trừ cô. Trước đó, Tarantino đã liên lạc em gái Sharon Tate (sao nữ có thật, được tái hiện trong phim) để xin tư vấn.

Ban đầu, Hương Ngưng đặt niềm tin Once Upon a Time … in Hollywood sẽ khắc hoạ Lý Tiểu Long theo hướng tôn trọng. Tuy nhiên, sau khi xem phim, cô phẫn nộ về Mike Moh, cho rằng nam diễn viên đã khiến cha cô trông giống "một thằng khốn nạn" trên phim.

"Tôi cố gắng bình tĩnh nhưng cực kỳ thất vọng trước phản ứng của Quentin. Ông ta nói như thể cha tôi là một gã đàn ông kiêu ngạo, khốn nạn thật vậy. Thậm chí, Quentin còn trích dẫn cuốn sách của mẹ tôi một cách không chính xác để bào chữa cho mình. Ông ta thật vô trách nhiệm với những gì đã làm về vai diễn đó", Hương Ngưng phát biểu.

Cô cho rằng những người đàn ông da trắng ở Hollywood nhầm lẫn sự tự tin, niềm đam mê và kỹ năng thượng thừa của Lý Tiểu Long là sự kiêu ngạo. Do đó, họ đã xây dựng sai lệch hoàn toàn tính cách của sao võ thuật trên màn ảnh.

Once Upon a Time in Hollywood (2019) kể nhiều câu chuyện đan xen nhau ở Hollywood thập niên 1960. Tuy nhiên, tác phẩm không phải phim tiểu sử mà chỉ mượn các nhân vật, sự kiện có thật để phát triển thành câu chuyện mới. Nhân vật Lý Tiểu Long có vai trò quan trọng trong phim.