Chân giả của Ronaldo gây sốt tại Dubai

Mô hình chân được làm từ tiền giấy vụn của Cristiano Ronaldo đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Dubai (UAE).

Mô hình chân được làm từ 100.000 USD tiền giấy vụn của Cristiano Ronaldo có kích thước giống như người thật. Ảnh: Reuters.

Sau khi Ronaldo chuyển đến đội bóng Saudi Arabia, Al Nassr, đôi chân giả của siêu sao người Bồ Đào Nha cũng lên đường tới Trung Đông để trưng bày cho khách đến xem. Bảo tàng Ripley's Believe It or Not ở Dubai là nơi vừa tiếp nhận mô hình chân giả của CR7.

Đôi chân giả của Ronaldo được làm từ hơn 100.000 USD tiền giấy vụn, chỉ là một trong nhiều vật phẩm kỳ lạ được trưng bày ở Ripley's Believe It or Not. Bảo tàng này được xem là nơi chứa nhiều mô hình quái dị trên thế giới như trang sức của người cổ đại, cá sấu dài 4,2 m hay các đồ vật được cho là xuất phát từ không gian ngoài Trái Đất.

Mô hình chân của Ronaldo được thiết kế với kích thước giống y hệt người thật, sẽ được trưng bày đến hết tháng 4 năm nay. Giá vé để vào xem bảo tàng dao động từ 9,5 USD đến 20 USD . Số lượng vé đặt trước để vào xem các vật phẩm tại bảo tàng này đã tăng vọt kể từ khi mô hình chân giả của Ronaldo xuất hiện.

Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại Trung Đông kể từ khi ký hợp đồng với Al Nassr vào cuối năm 2022. Dù chưa ra sân thi đấu chính thức cho đội bóng Saudi Arabia, CR7 sẽ làm đội trưởng của liên quân giữa hai CLB Al Nassr và Al Hilal trong trận giao hữu với PSG vào ngày 19/1. Trận giao hữu này là cơ hội để CR7 tái đấu Lionel Messi.

Lần gần nhất Messi và Ronaldo đối đầu nhau là vào tháng 12/2020, khi Juventus đánh bại Barcelona 3-0 tại vòng bảng Champions League. Do nhận án treo giò khi còn khoác áo MU, CR7 bỏ lỡ 2 trận gần nhất của Al Nassr. Cựu tiền đạo MU dự kiến chỉ có thể ra mắt chính thức Al Nassr vào ngày 23/1, khi đội bóng này tiếp đón Al Ettifaq.

Ronaldo ưu ái nữ cổ động viên nhí Cristiano Ronaldo dành riêng quả bóng cho một bé gái trong màn ký tặng người hâm mộ ở lễ ra mắt đội bóng mới Al Nassr trên sân nhà Mrsool Park đêm 3/1 (giờ Hà Nội).