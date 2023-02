Chân dung tài tử cơ bắp đóng vai phản diện ngang tầm Thanos

Nam diễn viên sau đó liên tục tham gia nhiều dự án phim ảnh nhỏ như White Boy Rick, Out of Blue, hay Captive State,... Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thực sự khởi sắc khi The last black man in San Francisco (2019) ra mắt. Tác phẩm nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, giúp Majors được giải thưởng Tinh thần độc lập. Anh bắt đầu nhận nhiều dự án lớn hơn và lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nổi tiếng. Ảnh: Barry Brecheisen.