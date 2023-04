Chân dung sống động của Whitney Houston trong ‘Nữ danh ca huyền thoại’

Không chỉ là bức chân dung sống động nhất về Whitney Houston, “Nữ danh ca huyền thoại” trên FPT Play còn hé lộ nhiều góc khuất cuộc đời diva.

Nối tiếp hàng loạt tên tuổi Elvis Presley, Aretha Franklin và Freddie Mercury; huyền thoại âm nhạc Whitney Houston là nhân vật tiếp theo được Hollywood chọn làm phim tiểu sử. Ngay từ khi công bố, Nữ danh ca huyền thoại (Tựa quốc tế: Whitney Houston: I wanna dance with somebody) gây chú ý suốt quá trình tuyển chọn diễn viên đến những câu chuyện hậu trường. Với phần kịch bản hấp dẫn, tác phẩm tái hiện một cách chân thực cuộc đời huy hoàng nhưng cũng nhiều bi kịch của nữ danh ca, từ khi còn chưa nổi tiếng đến lúc không may qua đời 11 năm trước.

Tri ân cuộc đời một huyền thoại

Như nhiều phim tiểu sử nổi tiếng, tác phẩm về Whitney Houston tập trung khai thác những thăng trầm cuộc đời ngôi sao. Từng thước phim sinh ra để tôn vinh bà, tái hiện những thành tựu nghệ thuật bà đạt được trong suốt sự nghiệp.

Phim cho người xem cái nhìn chân thực về hành trình nổi tiếng của nữ diva.

Chuyện phim bắt đầu khi Whitney Houston (Naomi Ackie) được 2 người mẹ dẫn dắt vào con đường âm nhạc: Một người là mẹ ruột - nữ ca sĩ Cissy Houston, người kia là mẹ đỡ đầu - “nữ hoàng nhạc Soul” Aretha Franklin. Bằng tài năng thiên bẩm và niềm đam mê sẵn có, Whitney Houston nhanh chóng chiếm trọn tình cảm khán giả, vươn lên hàng ngũ diva với 6 giải Grammy, 9 chuyến lưu diễn thế giới và hàng loạt bản hit cùng giải thưởng lớn nhỏ.

Thông qua bộ phim, người xem như được sống lại cùng dòng chảy lịch sử âm nhạc quốc tế giai đoạn thập niên 1980-1990. Đó là thời kỳ nhạc pop hưng thịnh nhất với những tên tuổi lớn như Michael Jackson, Madonna và Whitney Houston. Tác phẩm cũng tái hiện nhiều màn trình diễn để đời của nữ danh ca, đơn cử như khi bà hát bản hit I will always love you ở Nam Phi năm 1994, chinh phục khán giả trên sân khấu giải American Music Award hay thể hiện quốc ca Mỹ tại Superbowl.

Bi kịch sau ánh hào quang

Kịch bản phim thành công khi khắc họa bi kịch cuộc đời một nghệ sĩ lớn. Ngay từ khi sớm nổi tiếng, Whitney Houston đã phải tranh đấu với hãng đĩa để được đắm mình trong thế giới nhạc R&B, Soul và Funk - vốn là thứ bà đam mê từ bé. Dù được yêu thích nhưng diva phải thường xuyên phải đối mặt với những luồng ý kiến phản đối khi nhiều người cho rằng bà chưa đủ “đen” để đại diện cho người da màu.

Nhiều góc khuất cuộc đời của Whitney Houston cũng được tiết lộ.

Tác phẩm còn hé lộ nhiều góc khuất đời tư của nữ diva. Trong đó có thể kể đến mối quan hệ với nữ trợ lý Robyn Crawford - người được đồn đoán là người tình bí mật của bà, hay cuộc tình chóng vánh nhưng đau đớn với người chồng đầu tiên. Các nhà làm phim cũng không ngại mổ xẻ mối quan hệ giữa Whitney Houston với cha ruột kiêm quản lý hà khắc. Tình cảm cả hai đặt dấu chấm hết sau vụ kiện trị giá 100 triệu USD , gây hao tốn giấy mực của báo giới một thời.

Màn hóa thân ấn tượng của Naomi Ackie

Để được chọn trở thành người hóa thân vào hình tượng Whitney Houston, nữ diễn viên người Anh Naomi Ackie đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô không có nhiều sự tương đồng với nữ danh ca về hình thể lẫn nhan sắc. Tuy nhiên, bằng diễn xuất tự nhiên, Naomi Ackie đã tái hiện xuất sắc một “người đàn bà hát”, khiến khán giả thực sự tin rằng Whitney Houston đã “sống lại” trên màn bạc.

Naomi Ackie tỏa sáng khi hóa thân huyền thoại âm nhạc.

Qua từng thước phim, Naomi Ackie xây dựng thành công hình ảnh một ngôi sao đầy tài năng, không kém phần kiêu hãnh và ngạo nghễ. Trên tất cả, Whitney Houston dành hết niềm tin và đam mê cho âm nhạc. Từ cách Ackie đặt hơi thở trong từng nốt nhạc, đến cách nâng niu mỗi bài hát đều cho thấy hình ảnh một người nghệ sĩ đặt trọn tình yêu cho nghệ thuật. Đó cũng là lý do giúp bộ phim vừa chân thực vừa xúc động, chinh phục khán giả lẫn giới phê bình.

Với những yếu tố đó, bộ phim Nữ danh ca huyền thoại hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều giây phút xúc động trong suốt thời lượng 138 phút. Đây là tác phẩm không nên bỏ qua với những ai yêu âm nhạc, đặc biệt là người hâm mộ Whitney Houston.

Với những ai yêu mến Whitney Houston, đây là bộ phim không nên bỏ qua.

