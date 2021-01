Chân dung rapper gốc Việt ngỏ lời hợp tác với Pháo

Khởi đầu sự nghiệp năm 18 tuổi, Tyga chỉ thực sự nổi tiếng khi phát hành We Are Young Money (2009) - album đứng vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng US Billboard 200 và hạng 1 nhạc Rap (US Billboard Top Rap Albums). Nối tiếp thành công của Tyga là các đĩa đơn Taste, Ayo, Still Got It, The Motto... Ảnh: MelodyVR.