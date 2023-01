Nhiều nguồn tin cho biết Elon Musk đang ráo riết tìm kiếm CEO mới cho Twitter bởi việc điều hành công ty mạng xã hội đã khiến giới đầu tư lo ngại về những dự án kinh doanh khác. Ông đã bán hàng tỷ USD cổ phiếu tại Tesla để trang trải cho thương vụ. Một số kỹ sư Tesla, SpaceX và The Boring Company cũng được phân bổ sang Twitter để hỗ trợ quá trình chuyển giao. Do đó, cây bút Alex Heath của The Verge cho rằng quyết định đúng đắn nhất của Elon Musk lúc này là nên tìm một người thay ông quản lý Twitter. Ảnh: PA.