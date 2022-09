Chân dung người vợ bên Lewandowski 15 năm

Đến năm 2017, sau sự ra đời của con gái đầu lòng, mỹ nhân Ba Lan dừng lại sự nghiệp. Bóng hồng 8X cũng là chuyên gia dinh dưỡng và quản lý dòng thực phẩm Foods by Ann. Vợ ngôi sao Barca còn điều hành blog có tên Healthy Plan by Ann, nơi cô nàng cung cấp những lời khuyên về dinh dưỡng, kế hoạch tập luyện và điều hành dòng thực phẩm Foods by Ann.