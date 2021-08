Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất nước Anh trên phim

Theo Insider, Jeannette Charles là diễn viên có ngoại hình giống Nữ hoàng Anh nhất trong số các ngôi sao đóng vai Elizabeth II. Bà từng xuất hiện trong hàng chục dự án nói về nữ hoàng, bao gồm The Sooty Show, Austin Powers in Goldmember, Shining Time Station: Queen for a Day và Naked Gun: From the Files of Police Squad!...