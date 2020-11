Chân dung CEO Jason Nguyễn - người vừa bị bắt về tội lừa đảo

Anh ta còn thuê kho tại một khu công nghiệp ở Long An, đặt in 1.000 thùng carton và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove. Sau đó, Jason Nguyễn mua 10 thùng găng tay y tế về đóng gói vào các thùng carton trên rồi quay video gửi cho đối tác.