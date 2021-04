Chân dung 7 tỷ phú USD của ngành giải trí

Số lượng ngôi sao giàu có ở Hollywood tuy nhiều, nhưng chỉ có bảy cái tên nổi bật được công nhận là tỷ phú USD.

Theo Insider, giới nghệ sĩ ở Hollywood rất giàu có, nhưng không phải ai cũng có khả năng trở thành tỷ phú USD.

Để được công nhận là thành viên của giới siêu giàu, họ không chỉ cần giỏi kiếm tiền từ nghệ thuật, mà còn phải thành công trong kinh doanh cùng những khoản đầu tư sinh lợi.

Ngày nay, danh sách tỷ phú USD trong giới giải trí liên tục được bổ sung, nhất là khi hàng loạt ngôi sao tung sản phẩm quần áo và thương hiệu làm đẹp riêng.

Trong năm 2020, Kanye West và Tyler Perry trở thành tỷ phú. Gần đây, Kim Kardashian cũng chính thức gia nhập danh sách này.

Tỷ phú mới của Hollywood

Ngày 6/4, theo Forbes, Kim Kardashian chính thức trở thành tỷ phú USD. Sau khi ly hôn Kanye West, cô chính thức bước vào hàng ngũ giới siêu giàu hiếm hoi ở Hollywood.

Giữa những năm 2000, Kardashian khởi nghiệp ở Hollywood với tư cách là trợ lý riêng, đi theo giúp Paris Hilton thử quần áo. Cuối cùng, Kim học theo “cô chủ”, bắt đầu tạo dựng thế lực Kardashian từ clip nóng.

Kim Kardashian trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh.

Sau thành công của Keeping Up with the Kardashians, ngôi sao 41 tuổi giờ đây điều hành hai doanh nghiệp thành công gồm đồ lót SKIMS và mỹ phẩm, làm đẹp KKW Beauty.

Theo báo cáo của Forbes, kể từ tháng 9/2020, khối tài sản của cô tăng thêm 220 triệu USD , nâng tổng giá trị ròng lên 1 tỷ USD . Tạp chí Mỹ cho biết số tiền cô kiếm được chủ yếu nhờ hai thương hiệu sinh lợi, tiền mặt từ các thương vụ làm ăn, truyền hình thực tế, bản quyền hình ảnh.

Cũng trong năm 2020, gã khổng lồ mỹ phẩm Coty chi 200 triệu USD để mua 20% cổ phần KKW Beauty.

Rapper tai tiếng giàu có đến đâu?

Trước khi vợ cũ gia nhập câu lạc bộ ngôi sao siêu giàu, Kanye West đã trở thành tỷ phú USD. Trong vai trò ca sĩ, rapper kiếm được không ít tiền. Song, thương hiệu thời trang Yeezy mới là điều đưa anh trở thành tỷ phú hồi tháng 4/2020, theo Forbes.

Trên thực tế khối tài sản của Kanye West vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Hồi tháng 3, Bloomberg đưa tin Yeezy và thương vụ với GAP được công ty đầu tư UBS định giá khoảng 3,2- 4,7 tỷ USD . Điều này giúp rapper có khối tài sản lên đến 6,6 tỷ USD .

Tuy nhiên, Forbes đã nhanh chóng bác bỏ và cho rằng con số gần 7 tỷ USD là sự thổi phồng. Trên thực tế, giá trị tài sản ròng của West chỉ ở mức 1,8 tỷ USD . Trong số đó, Yeezy chiếm 1,5 tỷ USD , tiền mặt từ âm nhạc và các tài sản khác khoảng 160 triệu USD , còn lại là cổ phần trong thương hiệu SKIMS và một số thương vụ khác.

Jay Z - rapper tỷ phú đầu tiên trên thế giới

Theo Insider, Jay-Z là rapper thành công trong âm nhạc. Tuy nhiên, chính sự nhạy bén trong kinh doanh mới giúp anh chính thức trở thành tỷ phú vào tháng 6/2019.

Hồi tháng 3, ông xã Beyoncé hoàn tất nhiều hợp đồng béo bở, bao gồm bán phần lớn cổ phần dịch vụ phát trực tuyến Tidal cho Square Inc., thuộc sở hữu của Jack Dorsey - CEO Twitter. Anh cũng nhượng lại một nửa cổ phần thương hiệu champagne Armand de Brignac cho LVMH. Hai thương vụ nâng giá trị ròng của nam diễn viên lên 40%, đạt mức 1,4 tỷ USD , theo Forbes.

Jay-Z cùng nhiều nghệ sĩ mua Tidal với giá 56 triệu USD hồi năm 2015. Hai năm sau, Sprint mua lại 33% cổ phần với giá 200 triệu USD , nâng giá trị công ty lên đến 600 triệu USD . Một thập kỷ trước, rapper cũng nhượng lại Iconix - thương hiệu quần áo do anh thành lập - với giá 204 triệu USD .

Hiện tại, Forbes chia tài sản Jay-Z thành nhiều danh mục như 425 triệu USD tiền mặt và các khoản đầu tư, 320 triệu USD vào Armand de Brignac, 140 triệu USD vào công ty giải trí Roc Nation. Ngoài ra còn có 120 triệu USD cho nhãn hiệu rượu D'Ussé, 95 triệu USD từ âm nhạc, 70 triệu USD cho các tác phẩm nghệ thuật và 50 triệu USD từ bất động sản.

Hai rapper trở thành tỷ phú nhờ lấn sân sang kinh doanh.

Thành công của “bà ngoại Madea”

Tyler Perry được biết đến là biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh thường đưa những câu chuyện đời thường vào tác phẩm, nhất là chuyện về người da màu. Vai diễn nổi tiếng nhất của ngôi sao 52 tuổi là bà ngoại Madea trong loạt phim cùng tên.

Hiện tại, Forbes ước tính anh có giá trị ròng khoảng 1 tỷ USD . Để có được khối tài sản nói trên, phần lớn dự án đều do anh tự kiểm soát, không qua trung gian.

Theo Forbes, lượng tác phẩm đồ sộ giúp anh sở hữu 320 triệu USD . Tài tử cũng có 300 triệu USD tiền mặt từ các khoản đầu tư. Dịch vụ xem phim trực tuyến BET+ giúp nam diễn viên bỏ túi 60 triệu USD . Ngoài ra, nhà cửa và vật dụng trang trí, đồ chơi riêng của "bà già Madea" cũng lên đến 40 triệu USD . Trước đó, từ năm 2005, anh đã có 1,4 tỷ USD thu nhập trước thuế.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Tyler Perry khẳng định anh đã nghe theo lời khuyên của bà hoàng truyền hình Oprah Winfrey để gặt hái được thành công như hiện tại.

Bà hoàng truyền thông giàu đến mức nào?

Từ lâu, Oprah Winfrey luôn là minh chứng cho sự vượt khó ở Hollywood. Từ con gái của người mẹ đơn thân ở vùng nông thôn Mississippi, bà khởi nghiệp trong vai trò MC truyền hình, sau đó gắn bó với đế chế truyền hình The Oprah Winfrey Show suốt 25 năm.

Theo ước tính của Forbes, các khoản đầu tư mà Winfrey thực hiện cùng với lợi nhuận từ chương trình trị giá khoảng 2 tỷ USD . Los Angeles Times đã tuyên bố bà trở thành tỷ phú từ năm 2003.

Ngoài việc kiếm lợi từ sóng truyền hình, bà còn kiếm được phần lớn tài sản từ 25,5% cổ phần của mạng truyền hình OWN, 7% cổ phần của WW International, và thỏa thuận sáng tạo nội dung với Apple TV+.

Oprah Winfrey đã hướng dẫn Tyler Perry cách trở thành tỷ phú.

Sự giàu có của hai đạo diễn lừng danh

Thành công từ doanh thu phòng vé của hàng loạt bộ phim như Jaws, E.T. the Extra-Terrestrial, Indiana Jones, Jurassic Park... đã biến Steven Spielberg trở thành đạo diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Theo Forbes, phần lớn tài sản của Spielberg đến từ các bộ phim, nhưng ông cũng thu lợi từ vai trò cố vấn cho chuỗi công viên giải trí Universal và thương vụ bán lại xưởng hoạt hình DreamWorks cho NBC Universal với giá 3,8 tỷ USD hồi năm 2016.

"Đôi bạn cùng tiến" Steven Spielberg và George Lucas là tỷ phú giàu có nhất giới giải trí.

Trong số những tỷ phú trong giới giải trí, cái tên George Lucas luôn đứng đầu.

Nhà làm phim 76 tuổi là người đứng sau loạt phim đình đám Star Wars. Tuy nhiên, điều giúp ông trở thành tỷ phú là việc nhượng lại Lucasfilm cho Disney với giá 4,05 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu năm 2012, theo Bloomberg.