Chặn 30 thanh thiếu niên mang hung khí ngay trước lúc hỗn chiến

Khoảng 30 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí hẹn nhau đến đường Hồ Xuân Hương (TP Quảng Ngãi) để hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Qua công tác tuần tra và nguồn tin của nhân dân, lúc 21h20 ngày 14/7, cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an TP Quảng Ngãi và Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) khống chế một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập tại đường Hồ Xuân Hương (phường Nghĩa Chánh). Nhóm này đem theo nhiều dao tự chế.

Tiếp tục truy xét nhanh, công an làm rõ và khống chế một nhóm thanh thiếu niên khác đang tụ tập tại khu vực đường dẫn lên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đoạn thuộc địa phận xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để chuẩn bị lên đường đi nghênh chiến.

Công an xác định 2 nhóm thanh thiếu niên này có hẹn nhau ở đường Hồ Xuân Hương đã hỗn chiến, ẩu đả nhằm giải quyết mâu thuẫn. Nhưng chưa kịp gây án thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng chục dao, kiếm, rựa tự chế, 15 xe máy và nhiều đồ vật khác, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.