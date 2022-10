Chạm vào quá khứ và lịch sử trong các bảo tàng ở London

Bảo tàng The Design, Kensington là nơi trưng bày dành cho những người yêu thích sự sáng tạo. The Design được thành lập vào năm 1989 và thường xuyên tổ chức các triển lãm đương đại, từ thời trang, đồ họa đến kiến trúc, sản phẩm và thiết kế công nghiệp. Ảnh: The Nudge.