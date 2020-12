Chăm sóc xương khớp - chìa khóa cho tuổi già năng động

Bước vào giai đoạn cao niên, xương của người già không còn khoẻ mạnh mà có nguy cơ cao bị loãng xương. Các khớp cũng bắt đầu thoái hóa, giảm đàn hồi. Sự thoái hóa xương khớp thường dẫn đến bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, ngăn cản người cao tuổi thực hiện các hoạt động yêu thích.

Để duy trì cuộc sống năng động, người cao tuổi cần quan tâm đến sức khoẻ xương khớp càng sớm càng tốt, nhằm ngăn ngừa các bệnh lý liên quan.

Ở người cao tuổi, vấn đề xương khớp phổ biến nhất là loãng xương. Đây là tình trạng cơ thể không tạo đủ mô xương mới thay thế cho mô xương cũ đã bị mất theo thời gian. Cơ thể người có hơn 200 xương, được liên kết với các loại khớp. Mô xương bao gồm tế bào xương, mạng lưới sợi collagen và các loại khoáng chất, trong đó quan trọng nhất là canxi và phốt pho.

Khi hàm lượng, tỷ trọng các khoáng chất này được duy trì ở mức ổn định trong máu, cơ quan tạo xương sẽ hoạt động hiệu quả, liên tục hình thành mô xương mới, bù đắp vào mô xương bị mất. Ngược lại, khi hoạt động thay thế xương bị mất cân bằng, mật đồ xương sẽ giảm, xương trở nên giòn và dễ gãy.

Các yếu tố gây nguy cơ loãng xương thường gặp ở người cao tuổi gồm: Mãn kinh sớm (trước tuổi 45); mắc một số bệnh về tuyến thượng thận, gan hoặc tuyến giáp; ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời; chế độ dinh dưỡng thiếu magiê, canxi, phốt pho và vitamin D; hấp thu đường ruột kém (ví dụ do bệnh Coeliac, bệnh Crohn, phẫu thuật dạ dày).

Khi tuổi tác càng cao, bên cạnh vấn đề xương bị lão hóa, nguy cơ viêm khớp cũng lớn hơn. Các khớp xương hoạt động nhờ sự bôi trơn của hoạt dịch và được giữ cố định bởi các dây chằng. Về già, hoạt dịch sẽ bị loãng, lớp sụn trở nên mềm, khô hơn, dễ bong ra và giảm khả năng chịu lực.

Hầu hết canxi trong cơ thể tập trung ở xương. Hàm lượng canxi ổn định trong máu sẽ hỗ trợ quá trình tạo xương hiệu quả, giúp tăng mật độ xương, phòng ngừa loãng xương, giảm nguy cơ gãy xương. Do đó, người cao tuổi nên ăn các thực phẩm giàu canxi có giá trị sinh học cao như rau lá xanh, cá hồi, trứng, các loại đậu, hạt…

Tuy nhiên, để cơ thể hấp thu tốt canxi, người cao tuổi cần bổ sung vitamin D. Ngoài việc tắm nắng sáng khoảng 15 phút mỗi ngày - biện pháp giúp cơ thể tự tổng hợp loại vitamin này, người cao tuổi có thể dùng viên dầu cá, ăn gan, trứng, bơ...

Đối với việc chăm sóc khớp, người cao tuổi cần tuân thủ chế độ ăn lành mạnh với trái cây, rau củ tươi, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và cá béo. Axit béo omega-3 trong dầu cá có thể góp phần giúp giảm đau khi khớp bị lão hóa.

Còn trái cây và rau củ là nguồn cung cấp vitamin C chính yếu. Ngoài các chức năng phổ biến, vitamin C còn rất cần thiết cho việc tổng hợp collagen, hỗ trợ sụn khớp. Loại vitamin này có tính chống ô-xy hóa, hỗ trợ kháng viêm, giúp giảm nguy cơ đau hoặc viêm các khớp. Ngoài ra, uống đủ nước cũng giúp duy trì chất lượng hoạt dịch cho khớp.

Song song đảm bảo chế độ dinh dưỡng, người cao tuổi không nên để cơ thể thừa cân, vì dễ làm tăng nguy cơ sưng viêm và tăng lực tác động lên các khớp. Đối với người khỏe mạnh cũng như người bị viêm khớp, sự rắn chắc của cơ và cân nặng hợp lý sẽ tác động trực tiếp và tích cực đến sức khỏe sụn khớp. Người bị thừa cân cần phải giảm mỡ mà không giảm cơ. Để đạt được điều đó, tập thể dục hợp lý là giải pháp mấu chốt.

Người cao tuổi tập thể dục vừa sức và thường xuyên vừa giúp giữ cân nặng hợp lý, vừa giúp kích thích sự hình thành xương mới. Bất kỳ loại hình vận động hợp lý nào cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ việc nhẹ nhàng như đi bộ, sắp xếp đồ đạc, làm việc nhà, làm vườn… Những hoạt động này cũng làm tăng sức cơ và giúp giảm tình trạng thoái hóa cơ ở người cao tuổi.

Không chỉ vậy, tập thể dục mỗi ngày giúp bôi trơn ổ khớp và duy trì sức mạnh cơ. Người bị viêm khớp nên kết hợp chế độ dinh dưỡng giúp giảm lượng mỡ thừa và vận động thể thao hợp lý. Sự phối hợp này sẽ giúp giảm đau, cải thiện các chức năng khớp hiệu quả hơn so với việc thực hiện đơn lẻ.

