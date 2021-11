Chăm sóc giấc ngủ với nệm lò xo đa năng

Trong mỗi ngôi nhà, nội thất phòng ngủ vẫn luôn được gia chủ chú trọng vì đây là nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau cả ngày dài. Trong đó nệm giữ vai trò quan trọng nên cần mang đến sự tiện dụng khi lắp đặt, đồng thời thể hiện được dấu ấn cá nhân và đáp ứng nhu cầu tái tạo năng lượng.

Nệm lò xo đa năng Dream Limited của thương hiệu Nệm Kim Cương đáp ứng được tiêu chí này nhờ thiết kế đa năng, mang đến sự tiện dụng và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Những căn hộ có cửa nhỏ, thang máy hẹp dễ cản trở việc vận chuyển những loại nệm có kích thước lớn. Để giải bài toán khó này, Nệm Kim Cương đã phát triển sản phẩm nệm EU Mix Dream Limited kiểu dáng đa dạng gồm 1, 2 hoặc 3 mảnh. Đây là giải pháp cho các khách hàng mong muốn sử dụng nệm lò xo cao cấp nhưng không tiện lắp đặt những loại nệm cồng kềnh, nguyên khổ.

“Sống trong chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố nhưng chỉ vì thang máy nhỏ, vợ chồng tôi không thể mua được chiếc nệm lò xo ưng ý. Sau đó, nhờ được bạn giới thiệu nên tôi biết đến Dream Limited Nệm Kim Cương. Nhờ thiết kế 3 mảnh, chúng tôi có thể dễ dàng vận chuyển nệm bằng thang máy”, chị Linh Chi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chia sẻ.

Là phiên bản sản xuất giới hạn của Nệm Kim Cương, nệm lò xo Dream Limited được lấy cảm hứng thiết kế từ phong cách hoàng gia châu Âu. Nệm có 2 mặt công năng sử dụng, mặt mềm phía trên và mặt cứng phía dưới giúp nâng đỡ cơ thể, bảo vệ cột sống, giảm thiểu những bệnh liên quan đến xương khớp.

Cảm giác sang trọng còn đến từ lớp áo nệm bọc ngoài bằng vải bamboo cao cấp nhập khẩu từ châu Âu. Loại vải này được làm từ tre tự nhiên, nên thừa hưởng những đặc tính ưu việt như thoáng mát và hút ẩm tốt .

“Trước đây, gia đình tôi chỉ dùng nệm vào mùa đông, đến mùa hè lại cất đi vì nóng lưng. Nhưng từ khi dùng đệm Dream Limited, cả nhà tôi nằm nệm 4 mùa vì lớp vải bamboo tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Hơn nữa, nệm có hệ thống túi lò xo độc lập, giúp tôi nằm không bị đau lưng, mỗi khi tỉnh dậy đều có cảm giác được nạp thêm năng lượng”, chú Đức Hưng (Thanh Trì, Hà Nội), chia sẻ.

Cùng với chất liệu vải bamboo thoáng mát, nệm Dream Limited còn bọc chất liệu da cao cấp. Theo đại diện nhãn hàng, đây là một trong những sản phẩm nệm tiên phong ứng dụng da cao cấp trong thiết kế. Chất liệu da này cũng được sử dụng cho những chiếc siêu xe như Mercedes, Audi, Lexus...

Với những gia chủ yêu thích sự êm ái từ chất liệu foam, nhưng vẫn thích độ đàn hồi của lò xo, đệm lò xo Dream Limited là câu trả. Với lớp chần foam PU cao cấp dày 15 mm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ được may cùng vỏ áo nệm, Dream Limited đem tới trải nghiệm êm ái.

Trong khi đó, bên dưới là hệ thống lò xo túi độc lập được đựng trong các túi vải không dệt. Thép lò xo nhập khẩu châu Âu được tôi qua nhiệt độ cao, giúp duy trì khả năng co dãn đàn hồi. Tất cả đều được tính toán khoa học nhằm đáp nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của cơ thể. Bên cạnh đó, Nệm Kim Cương còn áp dụng chương trình bảo hành tới 10 năm cho Dream Limited, hứa hẹn giúp gia chủ nâng cao chất lượng giấc ngủ lâu dài.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nệm Kim Cương hiện có hơn 2.000 đại lý trên toàn quốc.

Miền Bắc: Cụm CN An Hưng - An Hưng - An Dương - Hải Phòng.

Miền Nam: Số 18B/1E khu phố Đồng An - Bình Hòa - Thuận An - Bình Dương.

Hotline: 1900636239 | Fanpage: Đệm Kim Cương

Độc giả tìm hiểu thêm về sản phẩm của Nệm Kim Cương tại đây hoặc truy cập website nemkimcuong.vn/mienbac.