Chăm sóc da tốt hơn với công nghệ liposome đa tầng 12 lớp

Công nghệ liposome đa tầng 12 lớp giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong tế bào đáy, mang lại hiệu quả cao trong điều trị và chăm sóc da.

Hội nghị Dược mỹ phẩm Quốc tế Thụy Sỹ - Đức - Việt Nam được tổ chức bởi Công ty TNHH TM Dược Mỹ phẩm D&D và Công ty TNHH TM Thế Giới Đẹp (The Beauty World) tại TP.HCM và Hà Nội. Sự kiện thu hút hơn 1.000 chuyên gia, bác sĩ da liễu và chủ spa trên cả nước khi ra mắt công nghệ liposome đa tầng - một trong những sáng kiến nổi bật của ngành làm đẹp.

Công nghệ Liposome đa tầng trong điều trị và chăm sóc da.

Phát biểu tại hội nghị, cô Daisy Dung - Giám đốc đào tạo tại Công ty Dược mỹ phẩm D&D - cho biết: "Hiệu quả mà dưỡng chất mang lại cho làn da chỉ đạt 1% so với công dụng thực sự của chúng. Vì thực tế, nhiều thành phần có kích thước phân tử rất lớn nên không thể len lỏi vào lớp tế bào đáy để mang lại hiệu quả tối ưu. Đó là lý do chúng ta cần có công nghệ tốt nhất và an toàn nhất để hỗ trợ giải quyết vấn đề này".

Diễn giả Stephanie Konigsberg chia sẻ về quá trình hấp thụ dưỡng chất của da.

Khác biệt hoàn toàn với liposome trong y khoa và mỹ phẩm, công nghệ liposome đa tầng 12 lớp được Dr.Baumann công bố tại hội nghị có thể vận chuyển các chất dinh dưỡng đến tận lớp tế bào đáy.

Được phát triển bởi 2 bác sĩ da liễu nổi tiếng tại Đức là dược sĩ Thomas Baumann và tiến sĩ y khoa da liễu - bác sĩ khoa thành phần Ernst W. Henrich, lipsome đa tầng có kích thước siêu nhỏ với lớp vỏ là các phospholipid ngậm đầy nước và chất béo.

Các hạt phospholipid này có cấu trúc tương tự lớp màng sinh học của tế bào da nên dễ dàng đi sâu vào bên trong. Ngoài ra, liposome đa tầng còn có công dụng bảo toàn và lưu trữ hoạt chất dưỡng da an toàn suốt 9 tiếng sau khi thẩm thấu.

Theo diễn giả Stephanie Konigsberg - Giám đốc Đào tạo quốc tế toàn cầu thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Dr.Baumann Skinident, công nghệ liposome đa tầng giúp khôi phục lớp màng dầu và lớp hóa sừng ngay sau khi thẩm thấu. Sau đó, liposome lại tiếp tục đi đến lớp tế bào đáy, hỗ trợ giải quyết tận gốc các vấn đề về da.

Công nghệ liposome vận chuyển các hoạt chất đi sâu vào trong da.

Bên cạnh đó, bà Stephanie Konigsberg cũng giải thích rõ những lưu ý khi sử dụng sản phẩm có công nghệ liposome đa tầng. Cụ thể, công nghệ này có thể đưa tất cả thành phần vào da kể cả chất bảo quản, hương liệu. Do đó, nếu muốn sử dụng liposome đa tầng hiệu quả thì phải đảm bảo sản phẩm không chứa bất kỳ thành phần có hại nào. Các sản phẩm sử dụng sau cũng phải an toàn đối với làn da.

Hệ thống sản phẩm Bionome được ứng dụng công nghệ liposome.

Nhằm tối ưu quá trình chăm sóc da, đảm bảo giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe làn da khi áp dụng công nghệ liposome, Dr.Baumann.BAUMANN đã nghiên cứu và phát triển hệ thống sản phẩm đạt chuẩn Bionome với tiêu chí “8 không”: Không parabens, không hương liệu, không chất tạo màu, không dầu khoáng, không chống nắng hóa học, không oxygen, không dẫn xuất động vật và không bao bì, vỏ hộp. Sản phẩm an toàn, loại bỏ mọi chất gây tổn hại cho làn da.

Một điểm nổi bật khác được giới thiệu tại hội nghị là dòng Dr.Baumann makeup với thông điệp “Makeup an toàn như chăm sóc da’’. Với dòng dược mỹ phẩm trang điểm an toàn DR.Baumann, chị em phụ nữ sẽ thoát khỏi vấn đề da bị kích ứng, mụn, lão hóa do trang điểm.

Ông Daniel Dũng Bùi - Giám đốc điều hành Công ty Dược mỹ phẩm D&D - phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, ông Daniel Dũng Bùi - Giám đốc điều hành tại Công ty Dược mỹ phẩm D&D - khẳng định Dr.Baumann luôn đề cao mục tiêu làm đẹp làn da an toàn. Sản phẩm được công ty sản xuất dựa trên sự coi trọng tính tương thích với làn da, mức độ hiệu quả và chất lượng của mỗi sản phẩm, đồng thời cam kết đạo đức đối với bảo vệ động vật và môi trường.