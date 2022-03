Chấm điểm diễn xuất của Ryan Reynolds trong 'The Adam Project'

Sở hữu ý tưởng không quá mới mẻ, song “The Adam Project” vẫn gây được ấn tượng với câu chuyện giàu cảm xúc về tình thân và sự chữa lành.

Trong Dự án Adam, Ryan Reynolds đóng nam chính Adam Reed, một phi công lái máy du hành thời gian. Anh muốn quay lại năm 2018 để tìm vợ của anh là Laura (Zoe Saldaña), người đã mất tích trong một nhiệm vụ trở về quá khứ. Tuy nhiên, sau khi vô tình hạ cánh vào năm 2022, Adam gặp phiên bản trẻ tuổi của chính mình (Walker Scobell). Cậu bé 12 tuổi khi ấy đang chìm trong nỗi buồn vì cái chết của cha Louis (Mark Ruffalo), và không ngừng chua chát với mẹ là Ellie (Jennifer Garner).

Khi Ryan Reynolds gặp "phiên bản trẻ" của mình.

Lúc này, nữ độc tài Maya Sorian (Catherine Keener) đang ủ mưu làm nhiễu loạn các dòng thời gian. Chỉ có hai Adam mới có thể hoàn thành sứ mệnh cứu lấy tương lai, ngăn chặn kế hoạch của bà ta.

Điều phức tạp trong hành trình này nằm ở việc Louis cũng chính là đối tác của Maya ở năm 2018. Không còn cách nào khác, hai Adam buộc bỏ qua những hiểu lầm để làm rõ sự thật về cha mình.

Kịch bản đậm chất hoài cổ

Sau khi đạt được thành công với Free Guy năm ngoái, đạo diễn Shawn Levy và ngôi sao Ryan Reynolds tái hợp trong bộ phim khoa học viễn tưởng mới của Netflix. Theo Den of Geek, cả hai tác phẩm dường như được mô phỏng theo nhiều bộ phim thịnh hành vào những năm 1980-1990. Yếu tố du hành thời gian cùng những vấn đề trong mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái gợi nhớ đến Back To The Future. Còn những cuộc rượt đuổi bằng tàu vũ trụ mang đến màu sắc Chiến tranh giữa các vì sao.

Âm hưởng của Chiến tranh giữa các vì sao tiếp tục thể hiện trong cảnh Adam Lớn sử dụng kiếm ánh sáng để chống lại đội quân droid kim loại, với mỗi nhát chém tạo thành bột ảo giác màu hồng cam. Khi các nhân vật chính quay trở lại năm 2018, người xem dễ nhận ra The Adam Project nhấn mạnh đến vai trò của những người cha quá cố, điều thường xuất hiện trong các tác phẩm của Steven Spielberg.

Mark Ruffalo trong vai nhà khoa học phát minh ra du hành thời gian trong phim, chính là đại diện cho hình mẫu “người cha” ấy.

Yếu tố tình cảm được đề cao

Dự án Adam không thiên về các yếu tố khoa học viễn tưởng. Phim chỉ sử dụng yếu tố du hành thời gian làm khung sườn cho cốt truyện về tình thân, tình yêu. The Adam Project đi thẳng vào nội dung chính một cách nhanh chóng sau 10 phút đầu dẫn dắt. Tiếng cười được khai thác thông qua các tình huống khi các Adam Lớn gặp Adam Nhỏ nhờ du hành thời gian.

Có lẽ điểm mạnh lớn nhất của bộ phim là thời lượng dành cho việc thiết lập các yếu tố tình cảm. Trước khi những vai phản diện xuất hiện, tác phẩm khám phá cách Adam Nhỏ phải đối mặt với việc mất đi người cha của mình. Saldana và Reynolds cũng có những khoảnh khắc xúc động khi Laura quyết định đưa Adam Lớn trở về năm 2018.

Yếu tố tình cảm nhiều lần lấn át cảnh hành động.

Sự tương tác của hai Adam là trọng tâm của kịch bản. Mối quan hệ của họ với cha mẹ là yếu tố cốt lõi trong toàn bộ phim.

Adam Nhỏ là một mối phiền toái cho Ellie. Ngược lại, Adam Lớn chứa đựng sự thù hận mạnh mẽ đối với Louis, chôn mình trong nỗi cô đơn suốt 30 năm. Các cuộc trò chuyện giữa hai Adam mang cảm xúc ấm áp, thân tình.

Theo thời gian, khi hành trình giải cứu tương lai của hai Adam bắt đầu cũng là lúc cá tính các nhân vật và tương tác giữa họ được định hình rõ nét.

Kịch bản cài cắm một số nút thắt để tạo sự hồi hộp. Từng nhân vật phải đối mặt và chiến đấu vì chính họ và những người thân yêu. Cuộc du hành thời gian bất ngờ giúp họ hiểu nhau và chữa lành cho nhau. Qua đó, tác phẩm cũng gửi gắm thông điệp quen thuộc về gia đình, tình thân, ý nghĩa của cái chết và dạy cách mỗi người nên yêu bản thân ra sao.

Diễn xuất tròn trịa của Ryan Reynolds

Ryan Reynolds vào một vai không mới, song kịch bản có sự phóng khoáng nhất định, giúp anh có đất thể hiện năng lực diễn xuất.

Tài tử gốc Canada có những khoảnh khắc chân thành về mặt cảm xúc, để nhân vật thăng hoa trong những cảnh cao trào. Đặc biệt, tương tác của Ryan Reynolds với Mark Ruffalo, Zoe Saldana khá cảm động, khắc họa được chiều sâu trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Nam diễn viên sinh năm 1976 tung hứng xuất sắc cùng Scobell - phiên bản trẻ trung, thông minh của Adam. Cả hai phối hợp với nhau tốt trong các cảnh đòi hỏi sự kịch tính lẫn hài hước.

Một tác phẩm còn thiếu tính nhất quán

Mạch truyện Dự án Adam bị ngắt quãng bởi những tình tiết thừa. Phim kể lể khá nhiều mà quên đi việc dùng hình ảnh để thể hiện nội dung. Điều này làm sụt giảm mức độ đáng sợ của các sự kiện kinh khủng xảy ra vào năm 2050 mà Adam Lớn đang cố gắng ngăn chặn.

The Adam Project như đang tập hợp nhiều câu chuyện đơn lẻ về từng nhân vật hơn là tổng thể hoàn chỉnh. Zoe Saldana lặp lại hình ảnh trong Avatar và Guardians of the Galaxy.

Vai nhà khoa học vụng về của Mark Ruffalo mang nét tương đồng với Bruce Banner của Avengers. Các màn hành động trông có vẻ hào nhoáng, nhưng lại được sao chép từ nhiều bộ phim siêu anh hùng mới nhất của nhà Marvel.

Một số tình tiết được phát triển hơi khiên cưỡng, thiếu tự nhiên. Phim đem lại cái kết chóng vánh, chưa thực sự bùng nổ. Khán giả quen thuộc với mô-típ du hành thời gian dễ dàng đoán được cách xử lý của biên kịch.