Chai nước tương bất ngờ gây tranh cãi tại Trung Quốc

Cuộc tranh cãi về chất phụ gia thực phẩm với tâm điểm là chai nước tương có bảng thành phần "tiêu chuẩn kép" đã thu hút hàng tỷ lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Chai nước tương do Haitian sản xuất gây tranh cãi ở Trung Quốc.

Tranh cãi nổ ra khi dùng mạng xã hội chia sẻ bức ảnh so sánh bảng thành phần của chai nước tương được sản xuất bởi Haitian Flavoring and Food Co. Ltd., công ty sản xuất gia vị ở thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), theo Sixth Tone.

Trong khi phiên bản sản phẩm được bán ở Nhật Bản chỉ chứa các thành phần tự nhiên như nước, đậu nành và lúa mì, phiên bản nước tương của Trung Quốc có chứa một số chất phụ gia, bao gồm chất điều vị, chất bảo quản và chất tạo ngọt.

Tranh cãi

Những bài đăng này đã lan truyền mạnh mẽ vào cuối tuần. Nhiều người bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm và nghi ngờ rằng các thương hiệu sử dụng nguyên liệu kém chất lượng tại thị trường trong nước.

Haitian, công ty bán hơn 100 loại gia vị và tạo ra doanh thu vượt quá 25 tỷ nhân dân tệ ( 3,3 tỷ USD ) vào năm 2021, đã phải hai lần lên tiếng giải thích để giảm bớt mối lo ngại của khách hàng.

Hôm 30/9, công ty đăng bài viết trên Weibo khẳng định tất cả các sản phẩm của họ tuân thủ Luật An toàn Thực phẩm của Trung Quốc và chịu sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Bảng thành phần khác biệt của sản phẩm được bán ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Nhưng tuyên bố này không khiến tranh cãi lắng xuống. Đến tối 4/10, Haitian tiếp tục đăng bài giải thích các chất phụ gia thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thực phẩm ở các quốc gia trên thế giới và mỗi nước đều có các tiêu chuẩn quy định rõ ràng về phụ gia thực phẩm.

"Suy nghĩ đơn giản rằng sản phẩm bán ở nước ngoài phải có ít chất phụ gia hơn hoặc các sản phẩm có phụ gia là không tốt đều là sai lầm", công ty cho biết.

Công ty đã phải nhờ đến các chuyên gia y tế Trung Quốc. Chen Qiao, phó trưởng khoa dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa PLA, nói Health Times rằng phụ gia thực phẩm giúp cải thiện mùi vị, màu sắc và thời hạn sử dụng của thực phẩm.

Hoang mang

Chất phụ gia đã trở thành mối quan tâm của công chúng trong những năm gần đây, do người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng chú trọng đến sức khỏe và dinh dưỡng. Haitian không phải là công ty đầu tiên vướng vào bê bối về thành phần sản phẩm.

Tháng 8 năm ngoái, gã khổng lồ chuyên sản xuất hàng tiêu dùng toàn cầu Unilever đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội ở Trung Quốc, sau khi công ty bị cáo buộc sử dụng các thành phần khác nhau trong các phiên bản kem Magnum của Trung Quốc và nước ngoài.

Tại thị trường châu Âu, thành phần chính được sử dụng trong kem là sữa, trong khi Magnum ở Trung Quốc bị cáo buộc chứa một lượng lớn kem bơ thực vật và sữa bột.

Unilever sau đó thừa nhận rằng họ sử dụng các công thức khác nhau ở mỗi thị trường, mặc dù "hệ thống công thức tổng thể" được cho giống nhau. Các chuyên gia nói rằng sự khác biệt có thể dựa trên sự tính toán về chi phí sản xuất.

Người tiêu dùng Trung Quốc được cho đang quan tâm hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Bản thân Haitian đã tung ra một số sản phẩm không chứa chất phụ gia ở Trung Quốc, và một số sản phẩm trong số này thậm chí còn rẻ hơn những sản phẩm có chứa chất phụ gia.

Tại Thượng Hải, người tiêu dùng khá bối rối trước vụ việc. Một người dân địa phương, Ma Jiyuan, nói với Sixth Tone rằng anh không lo lắng về "tiêu chuẩn kép" của các công ty miễn là các sản phẩm an toàn và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia.

"Nhưng các tiêu chuẩn quốc gia cũng chỉ mới là nền tảng và các nhà sản xuất cũng nên có những yêu cầu cao hơn đối với chính họ", anh nói thêm.

Một người mẹ họ Zhou cho biết cô đã đưa con gái tuổi teen của mình đến siêu thị để kiểm tra thành phần của các sản phẩm khác nhau sau khi nghe về câu chuyện.

"Trước đây, chúng tôi không có khái niệm về phụ gia thực phẩm. Chúng tôi chỉ tin tưởng các thương hiệu lâu năm và các sản phẩm nhập khẩu. Nhưng tôi hy vọng con mình sẽ hình thành thói quen xem bảng thành phần trước khi mua hàng ngay từ khi còn nhỏ", Zhou nói.