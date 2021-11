Chai nước hoa danh tiếng suốt 100 năm qua

Được tạo ra vào năm 1921, Chanel N°5 trở thành chai nước hoa danh tiếng nhất thế giới trong suốt thế kỷ qua.

Qua cửa sổ kính trong suốt ở văn phòng tầng 7 tại trụ sở Parisian sang trọng của Chanel, Olivier Polge có thể nhìn ra thủ đô nước Pháp.

Quang cảnh nơi đây đã làm say đắm bộ óc thính giác nổi tiếng nhất châu Âu, để Polge lấy cảm hứng tạo ra những mùi thơm khác biệt.

Quy trình tạo ra nước hoa

Olivier Polge được mệnh danh là "mũi" của nhà mốt Pháp. Anh là tổng giám đốc nước hoa Chanel, người quản lý những mùi hương mang tính biểu tượng của hãng trong quá khứ và là người chịu trách nhiệm tạo ra các loại nước hoa trong tương lai.

Bàn làm việc của anh chứa đầy những bộ sưu tập chai thủy tinh nhỏ được dán nhãn khó hiểu. Anh giải thích: "Những công thức pha chế không ngừng phát triển. Trải qua mỗi thử nghiệm, tôi đều hy vọng sớm tìm ra mùi hương hoàn hảo".

Kể từ khi nắm quyền lãnh đạo vào năm 2015, Olivier Polge đã tạo ra 17 mùi hương. Trong số đó có Chance Eau Vive, Gabrielle Essence Eau de Parfum và sản phẩm bán chạy nhất toàn cầu - bản phối lại của L'Eau No 5 - Chanel N°5.

Olivier Polge được mệnh danh là "mũi" của Chanel. Ảnh: Flipboard.

Mỗi công thức của anh được gửi đến phòng thí nghiệm ngay bên cạnh, nơi có nhóm 4 kỹ thuật viên. Trong căn phòng này chứa nhiều dụng cụ như chai thủy tinh lớn, giá đỡ, các nguyên liệu thô được cất gọn gàng trong lọ như ylang-ylang, Rose de Mai, cam bergamot, cam quýt và ít nhất 10 loại hoa nhài.

Các chai có màu xanh lam để bảo vệ chúng khỏi các tia nắng mặt trời có khả năng gây hại. Mỗi chai sẽ nhanh chóng được đưa trở lại bộ phận kiểm soát nhiệt độ sau khi sử dụng để ngăn chặn bất kỳ sự hư hỏng nào.

"Chỉ khi tôi thu thập một tác phẩm, tôi mới bắt đầu đánh giá thành phần của hợp chất. Đó không đơn giản chỉ là cảm nhận ban đầu của hương thơm", anh nói.

Mỗi loại được xịt vào một dải để thử mùi hương. Polge giải thích: "Khi chất lỏng bay hơi, mùi thơm sẽ không ngừng phát triển. Tuy nhiên đôi lúc quan điểm này của tôi không đúng lắm. Nó cần nhiều lần thử nghiệm và kiểm tra. Càng đến gần đúng công thức, tôi càng dùng nước hoa lâu hơn".

Olivier Polge có thể mất hàng tuần để ngửi thử mùi hương và phải chắc chắn rằng anh không cảm thấy nhàm chán với nó.

Ở những nơi khác, các đối tác của Polge chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, tại Chanel, anh giám sát tất cả quá trình sản xuất nước hoa đang diễn ra. "Tất cả nước hoa đó đều có những nguyên liệu thô rất cụ thể mà tôi phải thu thập trong nhiều năm, đồng thời đảm bảo yếu tố bền vững về lâu dài để tiếp tục phát triển".

Olivier Polge giám sát tất cả quá trình sản xuất nước hoa. Ảnh: Naver.

Chanel N°5 đánh dấu tròn 100 tuổi

Bản thân công thức là bí mật được bảo vệ chặt chẽ và luôn không thay đổi, mặc dù có hơn 80 mùi hương riêng biệt tạo ra nó. Nhiều thành phần quý giá nhất được Chanel trồng tại nhà ở Grasse, thủ phủ nước hoa lịch sử của Pháp.

"Ngành công nghiệp nước hoa được sản xuất hoàn toàn khác với rượu vang. Mọi người thường hỏi N°5 có thay đổi không? Những nguyên liệu thiên nhiên liệu có thay đổi qua từng năm? Mặc dù có nhiều sự ngờ vực về mùi hương nhưng chúng tôi biết chính xác N°5 có mùi như thế nào và nhiệm vụ của tôi là đảm bảo nó vẫn như cũ", Polge chia sẻ.

Năm 1921 đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới trong ngành nước hoa thế giới. Thời điểm đó, Chanel N°5 ra đời, hương thơm đã phá vỡ các khuôn mẫu thời bấy giờ và sau 100 năm vẫn là biểu tượng của sự gợi cảm, sang trọng, thanh lịch và nữ tính.

Chanel N°5 là loại nước hoa đầu tiên được tạo ra bởi nhà thiết kế thời trang - Gabrielle Chanel. Bà đã cách mạng hóa thế giới nước hoa dựa trên mục đích rõ ràng: Giải phóng nữ tính khỏi những giới hạn khứu giác giống cách bà sử dụng những sáng tạo của mình để giải phóng tâm trí và khẳng định phong cách mới.

Coco Chanel - người viết ra huyền thoại và khẳng định tính nữ quyền thông qua các sản phẩm của mình. Ảnh: Marie Claire.

Vào đầu thế kỷ 20, các loại nước hoa trên thị trường thường cung cấp cho phụ nữ mùi hương của một loài hoa duy nhất, chẳng hạn như lily of the Valley, violet hoặc hoa nhài. Đây cũng chính là khía cạnh mà Gabrielle Chanel muốn thay đổi hoàn toàn bằng cách tạo ra hương thơm "không thể bắt chước", đó là lý do bà đã ủy quyền cho nhà chế tạo nước hoa bậc thầy của mình - Ernest Beaux, để tạo ra sản phẩm mang tính cách mạng.

Sau nhiều nỗ lực làm việc chăm chỉ, công thức bí mật của Chanel N°5 đã được truyền lại cho Henri Robert, Jacques Polge và bây giờ là Olivier Polge, ba nhà chế tạo nước hoa kế nhiệm Beaux. Họ là những người thừa kế một nhiệm vụ chung: Bảo vệ hương thơm biểu tượng của Chanel và duy trì chất lượng của nó từ khi thu hoạch đến các phương pháp chiết xuất để tạo ra thành phẩm.

Marilyn Monroe vào năm 1952 đã tạo ra cú hích lớn nhất cho Chanel N°5. Ảnh: Jetss.

Polge giải thích: "Sự thành công của một loại nước hoa có liên quan rất nhiều đến sự chú ý của bạn. Do đó, chúng tôi luôn tìm nhân vật mới, câu chuyện mới để thể hiện hương thơm".

Các chiến dịch tiếp thị trị giá hàng chục triệu USD đóng vai trò làm nổi bật sản phẩm. Trong cuộc đời mình, Marilyn Monroe chưa bao giờ xuất hiện trong chiến dịch của Chanel nhưng những bình luận năm 1952 của bà trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Life có thể là quảng cáo tuyệt vời nhất cho thương hiệu Pháp.

Khi được hỏi cô ấy mặc gì khi đi ngủ, Monroe trả lời: "5 giọt Chanel N°5 và không có gì khác". Chính chia sẻ trên của minh tinh đã tạo ra cú hích lớn nhất cho N°5.