Chaebol Hàn từ bỏ sự nghiệp gia đình để làm người nổi tiếng

Vì đam mê nghệ thuật sân khấu, "tiểu thư Ottogi" từng học diễn xuất tại trường Tisch thuộc ĐH New York (Mỹ) thay vì các ngành tài chính, kinh doanh phục vụ mục đích kế nghiệp gia đình. Năm 2014, cô xuất sắc vượt qua 300 thí sinh để ra mắt khán giả với vai diễn Scarlett O' Hara trong nhạc kịch tiếng Pháp Cuốn Theo Chiều Gió. Kể từ lúc đó, Yeon-ji liên tục góp mặt trong nhiều vở diễn ăn khách như Amadeus, Notre-Dame de Paris và phim truyền hình Still Loving You.