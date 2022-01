Chồng sắp cưới của Chae Joo Hwa hơn cô 10 tuổi. Họ hẹn hò gần một năm trước khi tiến đến hôn nhân.

Ngày 27/1, News1 đưa tin Chae Joo Hwa (hay còn gọi là Lime), cựu thành viên nhóm nhạc Hello Venus, thông báo sắp kết hôn. Lễ cưới của cô diễn ra vào cuối tháng 3.

"Tôi đã gặp được người mà tôi muốn dành cả phần đời còn lại để gắn bó. Tôi sẽ lên xe hoa trong thời gian tới. Anh ấy là người luôn khiến tôi cười, là người có nhiều ưu điểm để tôi học hỏi và cũng là người tôi kính trọng. Tôi sẽ sát cánh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng bất kể lúc vui hay buồn, thuận lợi hay khó khăn", Chae Joo Hwa chia sẻ.

Theo News1, chồng sắp cưới của Chae Joo Hwa là doanh nhân, hơn cô 10 tuổi. Cả hai hẹn hò từ mùa hè năm 2021.

Chae Joo Hwa kết hôn vào tháng 3. Ảnh: KoreaBoo.

Chae Joo Hwa sinh năm 1993. Cô được biết đến là cựu thành viên có nghệ danh Lime của Hello Venus - nhóm nhạc gợi cảm của Fantagio Entertainment, ra mắt vào năm 2012. Sau khi Hello Venus tan rã vào năm 2019, nữ nghệ sĩ chuyển hướng sang làm diễn viên. Chae Joo Hwa từng diễn xuất trong To Be Continued, Top Management, Entertainer, Touch, Idol Fever.

Theo News1, Chae Joo Hwa là thành viên đầu tiên trong nhóm nhạc Hello Venus kết hôn.