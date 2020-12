Chadwick Boseman từng bật khóc và bóng gió nói về bệnh tật

George C. Wolfe, đạo diễn bộ phim "Ma Rainey’s Black Bottom", chia sẻ Chadwick Boseman từng bóng gió với ông về gánh nặng khi phải giữ bí mật căn bệnh đang mang.

Ma Rainey’s Black Bottom, tác phẩm cuối cùng có sự góp mặt của Chadwick Boseman, sẽ lên sóng ngày 18/12 tới trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix. Chadwick Boseman đã qua đời hồi tháng 8 sau nhiều năm âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Showbiz CheatSheet đưa tin George C. Wolfe, đạo diễn Ma Rainey’s Black Bottom, đã chia sẻ về khoảng thời gian làm việc với Boseman trên phim trường tác phẩm cuối cùng trong nghiệp diễn của anh. Ông tiết lộ Boseman đã trải qua những biến đổi cảm xúc phức tạp trong suốt thời gian ghi hình.

Trong Ma Rainey’s Black Bottom, Chadwick Boseman vào vai chàng nhạc công muốn tách khỏi ban nhạc để theo đuổi sự nghiệp riêng.

Chia sẻ với Wall Street Journal, Wolfe cho biết Boseman từng bật khóc sau khi thực hiện một cảnh nhiều cảm xúc của Ma Rainey’s Black Bottom. Trong cảnh phim, nhân vật Levee do nam diễn viên thủ vai đã xô xát với Cutler (Colman Domingo) vì những bất đồng về tôn giáo.

“Chúng tôi đang ghi hình như bình thường. Tôi chờ Chadwick dừng lại, ngay trước khi nhân vật Levee bắt đầu một đoạn thoại dài, để cắt cảnh. Nhưng cậu ấy không dừng lại. Boseman tiếp tục diễn, và trong khoảnh khắc, cậu ấy và Levee đã hòa làm một. Đó là cảnh phim chân thực, và bùng nổ”, đạo diễn Wolfe hồi tưởng.

“Sau đó, Chadwick bắt đầu nức nở, Colman ôm lấy cậu ấy. Rồi sau đó bạn gái của Chadwick phải tới đưa cậu ấy về”, ông tiếp tục. Không lâu trước khi Chadwick Boseman qua đời, anh và người bạn gái Taylor Simone Ledward đã nên vợ chồng.

Bạn diễn Colman Domingo của Boseman từng chia sẻ anh cảm giác luôn có điều gì đó khiến Chadwick Boseman phiền lòng khi ghi hình Ma Rainey’s Black Bottom. Nhưng anh không biết điều đó là gì. Nam diễn viên nói: “Đôi khi tôi có cảm giác Chad đang giữ điều gì đó lặng lẽ trong lòng”.

“Cậu ấy bước vào phòng, chẳng nói với ai một lời”, Domingo nói. Anh tiếc đã không chào đón đồng nghiệp bằng một cái ôm hay lời động viên mỗi ngày khi họ còn làm việc chung trên phim trường.

Vai diễn Levee được nhiều nhà phê bình đánh giá là đỉnh cao trong sự nghiệp điện ảnh ngắn ngủi của Boseman.

George C. Wolfe cũng chia sẻ chi tiết cuộc trò chuyện giữa ông và ngôi sao quá cố trong quá trình quay Ma Rainey’s Black Bottom - màn đối thoại mà chỉ tới lúc này, ông mới nhận ra tầng ý nghĩa thứ hai.

Khi ấy, Boseman đang chuẩn bị cho cảnh Levee để lộ vết sẹo từ những tổn thương thơ ấu. Anh tâm sự với đạo diễn Wolfe về gánh nặng khi phải giữ bí mật về một điều gì đó.

“Cậu ấy tâm sự với tôi về cảm giác khi phải giữ bí mật, khó khăn khi quyết định chia sẻ nó với người khác, cũng như nó khiến ta khốn khổ ra sao”, Wolfe nói. Khi ấy, vị đạo diễn chỉ nghĩ Boseman đang phân tích tình huống để thấu hiểu nhân vật mình thủ vai.

Ê-kíp đã phải thu âm lại một vài lời thoại cho Ma Rainey’s Black Bottom hồi tháng 5, chỉ ba tháng trước khi Boseman ra đi mãi mãi. Tới tận khi ấy, Wolfe vẫn không nhận ra điểm bất thường nào nơi anh. “Tới tận lúc ấy, từ cậu vẫn tỏa ra niềm vui lao động”, ông nói.

Ma Rainey’s Black Bottom lấy bối cảnh những năm 1920, với Viola Davis (How to Get Away with Murder) thủ vai một nữ ca sĩ nhạc jazz đang chuẩn bị thu âm với ban nhạc.

Không chỉ đương đầu với những tay quản lý da trắng bóc lột, cô còn phải tìm cách giải quyết êm xuôi nguyện vọng tách nhóm để hoạt động solo của chàng nhạc công Levee (Chadwick Boseman).