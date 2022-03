‘Chắc ai đó sẽ về’ và dấu ấn làm MV của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

Ở vai trò đạo diễn, Vũ Ngọc Phượng hợp tác với nhiều ca sĩ như Trúc Nhân, Bích Phương, Sơn Tùng hay nhóm 365.

Ngày 8/3, đại diện gia đình xác nhận với Zing đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời lúc 5h16 tại bệnh viện TP.HCM. Nam đạo diễn qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Thông tin anh qua đời khiến khán giả, đồng nghiệp tiếc thương.

Trước khi qua đời, Vũ Ngọc Phượng làm đạo diễn, tham gia sản xuất nhiều phim như 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Anh đặc biệt thành công ở lĩnh vực âm nhạc và ghi dấu ấn qua nhiều MV nổi tiếng.

Đạo diễn nhiều lần thành công khi thử sức những phương pháp quay khó, chẳng hạn thực hiện MV bằng điện thoại di động với kinh phí thấp hay áp dụng kỹ thuật quay phim nhựa điện ảnh vào MV Ác mộng.

Bốn chữ lắm

Bốn chữ lắm là một trong những MV nổi tiếng nhất của Trúc Nhân. Thậm chí, chính sự nổi tiếng của sản phẩm này đưa tên tuổi của Trúc Nhân lên một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc. Với 13,2 triệu, đây là MV có lượt xem lớn nhất trong năm 2014. Đến nay, MV đạt gần 137 triệu lượt xem.

MV do đạo diễn Vũ Ngọc Phượng thực hiện. Sản phẩm không có bối cảnh cầu kỳ mà dùng phông hình xanh, vàng xuyên suốt tạo hiệu ứng thị giác. MV này là một sự liều lĩnh của Vũ Ngọc Phượng khi anh quyết định quay hình bằng điện thoại di động. Vì gặp nhiều khó khăn khi quay bằng di động như không thể phóng to, thu nhỏ, làm mờ background… Vũ Ngọc Phượng quyết định chọn kịch bản đơn giản, tập trung vào động tác và biểu cảm của ca sĩ.

Ý tưởng của đạo diễn đã thành công. Thậm chí, Trương Thảo Nhi cho biết suốt 7 năm qua cô vẫn đi diễn nhờ danh tiếng của Bốn chữ lắm. Cô nói với Zing: “Suốt 7 năm qua, khi đi diễn, kể cả không ai yêu cầu tôi vẫn sẽ hát Bốn chữ lắm. Bởi tôi cảm thấy ca khúc cho tôi sự tự tin. Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn có suy nghĩ rằng nếu không hát ca khúc ấy, mọi người sẽ không biết tôi là ai”.

MV Bốn chữ lắm của Trúc Nhân, Trương Thảo Nhi đến nay vẫn được yêu thích. Ảnh: NVCC, Bá Ngọc.

Chắc ai đó sẽ về - Sơn Tùng M-TP

Chắc ai đó sẽ về được Sơn Tùng M-TP phát hành năm 2014 và là nhạc phim của Chàng trai năm ấy. MV do đạo diễn Vũ Ngọc Phượng thực hiện không quá mới mẻ về mặt kịch bản. MV lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào của đôi trai gái đan xen hình ảnh buồn bã, nhớ nhung và nuối tiếc của chàng trai khi nhớ lại giây phút lãng mạn bên người cũ. Điểm nhấn của MV là những cảnh quay cận bắt trọn diễn xuất tự nhiên của Sơn Tùng khi lột tả tâm trạng đau khổ, buồn bã vì thất tình.

Ác mộng - 365 Daband

Ác mộng đánh dấu cú chuyển mình và nỗ lực thay đổi không ngừng nghỉ của nhóm nhạc 365 Daband. MV cho thấy khía cạnh trưởng thành, gai góc hơn của 4 thành viên sau khoảng 4 năm hoạt động. MV dài hơn 8 phút được nhóm 365, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và ê-kíp xây dựng theo dạng drama. MV mở màn với cảnh võ thuật kịch tính giữa 365 và Ngô Thanh Vân kèm theo âm nhạc dồn dập báo hiệu một sản phẩm được đầu tư, nhiều cao trào.

Trong MV, Ngô Thanh Vân giao cho 365 nhiệm vụ bắt cóc con gái ông trùm trong ngày cô kết hôn với người cô không yêu. Sau đó, Isaac nhận ra cô gái là “thanh mai trúc mã” và họ dần nảy sinh tình cảm. Khi Ngô Thanh Vân yêu cầu trừ khử cô gái, Isaac làm trái lệnh. Từ đây, các phe cánh nảy sinh ân oán và kết cục là cuộc giao chiến đẫm máu xảy ra.

365 là ca sĩ hợp tác nhiều lần nhất với đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Ảnh: VAA.

Ác mộng được thực hiện với kỹ thuật quay phim nhựa điện ảnh nên hình ảnh đẹp, chỉn chu. Các pha hành động được 365 thực hiện nhuần nhuyễn, đẹp mắt, khiến người hâm mộ phấn khích. Hình ảnh bụi bặm và ấn tượng là một trong những yếu tố bất ngờ tạo nên thành công của sản phẩm này. Khi theo dõi MV, khán giả cho biết họ hồi hộp và cảm thấy thích thú với phần kịch bản, hình ảnh, diễn biến câu chuyện. Đây có lẽ là MV chất lượng, ấn tượng nhất do Vũ Ngọc Phượng thực hiện trước khi qua đời.

Ngoài Ác mộng, Vũ Ngọc Phượng và nhóm nhạc 365 hợp tác trong MV Anh sợ mất em ra mắt tháng 7/2014, Âm nhạc trong tôi, Oh My Love năm 2021 hay Baby don’t cry phát hành năm 2010. Trong nhiều lần hợp tác với nhóm 365, Oh My Love để lại ấn tượng với màu sắc tươi sáng hơn so với những MV còn lại.

Vẫn - Bích Phương

Phong cách chung trong nhiều MV do Vũ Ngọc Phượng thực hiện là giống tập phim ngắn, tập trung vào cảm xúc của ca sĩ khi lột tả câu chuyện trong sản phẩm lẫn bài hát. Vẫn do Bích Phương thể hiện, Tiên Cookie sáng tác là một MV như thế. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng lên kịch bản, ý tưởng và sản xuất MV này.

Vẫn như câu chuyện kết nối với chuyện tình còn dang dở ở Có khi nào rời xa. Theo đạo diễn chia sẻ vào thời điểm MV ra mắt, qua Vẫn, khán giả biết được số phận của Bích Phương sau khi Tùng Anh rời bỏ trong cảnh cuối của MV Có khi nào rời xa.