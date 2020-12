Cha và con gái tử nạn ở đèo Gió

Va chạm với ôtô tải, tài xế xe máy và con gái tử vong tại chỗ.

Tối 6/12, xe tải biển số 36C do V.T.N. (32 tuổi, trú tại Tuyên Quang) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 3 hướng Hà Nội - Cao Bằng.

Khi đến đèo Gió ở xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, ôtô này va chạm với xe máy chạy cùng chiều do Đ.N.Q. (36 tuổi, người địa phương) cầm lái. Lúc này, trên xe máy còn có bé gái 10 tuổi là con anh Q.

Xe tải bị lật sau vụ tai nạn. Ảnh: M.H.

Sau va chạm, 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải lật ngang, nhiều con lợn trên xe văng xuống đường khiến quốc lộ 3 ùn tắc kéo dài đêm 6/12.

Thông tin với Zing, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan chức năng sẽ tập trung xác minh tình trạng tài xế, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe tải và điều kiện giao thông qua khu vực.