Cha ruột phóng hỏa đốt nhà vì con gái không chịu vay nợ

Con gái không chịu vay tiền để trả nợ, Lương Bá Tuấn (42 tuổi, ở An Giang) đã mua xăng rồi phóng hỏa khiến căn nhà cháy rụi.

Ngày 13/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (42 tuổi, ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, trưa 27/7, Tuấn sau khi uống rượu về đến nhà đã xảy ra cự cãi với con gái 19 tuổi. Nguyên nhân do con gái không chịu vay tiền cho ông ta trả nợ.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Tuấn bực tức nên vào nhà lấy chai xăng rồi mang đến giường ngủ của con gái để châm lửa đốt. Cô gái đang ở sau nhà thấy lửa bốc cháy nên vội đưa mẹ ruột ra ngoài và tri hô người dân chữa cháy.

Riêng Tuấn sau khi phóng hỏa đã rời khỏi hiện trường. Công an xã An Thạnh Trung phối hợp với các đơn vị chức năng dập lửa. Tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã khiến căn nhà cháy rụi cùng nhiều tài sản khác.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.